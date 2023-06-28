https://sputniknews.com.tr/20230628/mariupol-merkez-camiinde-bayram-namazi-kilindi--1072969268.html

Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı

Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı

Bugün Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı. Birkaç gün kutlanan ve İslam kültürünün en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı bugün başladı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

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İnşaat çalışanları, çatışmalar sırasında hasar gören camiyi bayrama kadar onarma sözü vermişti, ancak restorasyon hala devam ediyor.Kutlamalar, bombardımanların sıklaştığı Donetsk'ten Mariupol'a alındı. Sadece son zamanlarda camii alanına üç mermi isabet emişti.

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