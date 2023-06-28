https://sputniknews.com.tr/20230628/kuzey-kibrista-kasaplar-birligi-baskani-kacak-etten-tutuklandi-1072942604.html
Kuzey Kıbrıs'ta Kasaplar Birliği Başkanı kaçak etten tutuklandı
Kuzey Kıbrıs'ta Kasaplar Birliği Başkanı kaçak etten tutuklandı
Kuzey Kıbrıs polisi, bir ihbar üzerine Lefkoşa’da Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak’ın işyerine baskın düzenledi, yaklaşık bir ton ağırlığında kaçak sığır... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T09:09+0300
2023-06-28T09:09+0300
2023-06-28T09:09+0300
kaçak et
dünya
kuzu eti
sığır eti
kuzey kıbrıs
mahkeme
sahte
kurban bayramı
mühür
veterinerlik dairesi
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Bir ihbar üzerine olay yerine giden Kuzey Kıbrıs polisi, Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık bir ton ağırlığında kaçak sığır ve kuzu eti ele geçirdi. Veterinerlik Dairesi’nin incelemesi sonucunda etler üzerindeki mührün sahte olduğu belirlendi. Akbıçak ve kaçak etleri satın aldığı Ali Üzüm önceki gün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, sanıkların tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sürekli kaçak etten şikayet eden demeçler veren Akbıçak’ın kaçak etten tutuklanması Kuzey Kıbrıs'ta gündem oldu.Nerede ve nasıl kesim yapıldığı, hangi koşullar altında saklandığı bilinmeyen sağlıksız etler, farklı yollarla tüketiciye ulaşıyor. Bu yollardan biri de etlerin üzerinde olması gereken Veterinerlik Dairesi’nin mührünün sahte olması.
https://sputniknews.com.tr/20230628/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-vergi-diliminde-yeni-duzenleme-1072941158.html
kuzey kıbrıs
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kaçak et, kuzu eti, sığır eti, kuzey kıbrıs, mahkeme, sahte, kurban bayramı, mühür, veterinerlik dairesi, polis, baskın
kaçak et, kuzu eti, sığır eti, kuzey kıbrıs, mahkeme, sahte, kurban bayramı, mühür, veterinerlik dairesi, polis, baskın
Kuzey Kıbrıs'ta Kasaplar Birliği Başkanı kaçak etten tutuklandı
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Kuzey Kıbrıs polisi, bir ihbar üzerine Lefkoşa’da Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak’ın işyerine baskın düzenledi, yaklaşık bir ton ağırlığında kaçak sığır ve kuzu eti ele geçirildi.
Bir ihbar üzerine olay yerine giden Kuzey Kıbrıs polisi, Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık bir ton ağırlığında kaçak sığır ve kuzu eti ele geçirdi. Veterinerlik Dairesi’nin incelemesi sonucunda etler üzerindeki mührün sahte olduğu belirlendi. Akbıçak ve kaçak etleri satın aldığı Ali Üzüm önceki gün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, sanıkların tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sürekli kaçak etten şikayet eden demeçler veren Akbıçak’ın kaçak etten tutuklanması Kuzey Kıbrıs'ta gündem oldu.
Nerede ve nasıl kesim yapıldığı, hangi koşullar altında saklandığı bilinmeyen sağlıksız etler, farklı yollarla tüketiciye ulaşıyor. Bu yollardan biri de etlerin üzerinde olması gereken Veterinerlik Dairesi’nin mührünün sahte olması.