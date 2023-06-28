https://sputniknews.com.tr/20230628/kuzey-kibrista-kasaplar-birligi-baskani-kacak-etten-tutuklandi-1072942604.html

Kuzey Kıbrıs'ta Kasaplar Birliği Başkanı kaçak etten tutuklandı

Kuzey Kıbrıs'ta Kasaplar Birliği Başkanı kaçak etten tutuklandı

Kuzey Kıbrıs polisi, bir ihbar üzerine Lefkoşa’da Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak’ın işyerine baskın düzenledi, yaklaşık bir ton ağırlığında kaçak sığır... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T09:09+0300

2023-06-28T09:09+0300

2023-06-28T09:09+0300

kaçak et

dünya

kuzu eti

sığır eti

kuzey kıbrıs

mahkeme

sahte

kurban bayramı

mühür

veterinerlik dairesi

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Bir ihbar üzerine olay yerine giden Kuzey Kıbrıs polisi, Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık bir ton ağırlığında kaçak sığır ve kuzu eti ele geçirdi. Veterinerlik Dairesi’nin incelemesi sonucunda etler üzerindeki mührün sahte olduğu belirlendi. Akbıçak ve kaçak etleri satın aldığı Ali Üzüm önceki gün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, sanıkların tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sürekli kaçak etten şikayet eden demeçler veren Akbıçak’ın kaçak etten tutuklanması Kuzey Kıbrıs'ta gündem oldu.Nerede ve nasıl kesim yapıldığı, hangi koşullar altında saklandığı bilinmeyen sağlıksız etler, farklı yollarla tüketiciye ulaşıyor. Bu yollardan biri de etlerin üzerinde olması gereken Veterinerlik Dairesi’nin mührünün sahte olması.

https://sputniknews.com.tr/20230628/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-vergi-diliminde-yeni-duzenleme-1072941158.html

kuzey kıbrıs

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