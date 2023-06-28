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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230628/kremlin-ukraynada-sadece-bir-sekilde-orduyla-iliskisi-olan-tesisleri-vuruyoruz-1072957700.html
Kremlin: Ukrayna’da sadece bir şekilde orduyla ilişkisi olan tesisleri vuruyoruz
Kremlin: Ukrayna’da sadece bir şekilde orduyla ilişkisi olan tesisleri vuruyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da sadece bir biçimde orduyla ilişkili tesisleri vurduklarını, sivil tesisleri vurmadıklarını belirtti. Söz konusu... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T14:56+0300
2023-06-28T15:05+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
wagner grubu
afrika
rusya
ukrayna
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın Kramatorsk kentindeki bir restorana düzenlenen saldırıda sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin sorulması üstüne, “Rusya Federasyonu sivil tesislere saldırı düzenlemiyor. Saldırılar, öyle ya da böyle, bir biçimde askeri altyapı ile ilişkilere yerlere gerçekleştiriliyor” dedi.‘Wagner Afrika’da kendi işlerini yürütüyordu, bu işlerin devletle ilişkisi bulunmuyordu’Peskov özel askeri şirket Wagner’in Afrika’da bağımsız bir biçimde işlerini yürüttüğünü, bu işlerle devletin herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Wagner’in Rusya Savunma Bakanlığı üstünden devlet tarafından finanse edildiğini söylediğini hatırlatan Peskov, “Ancak şirket devletle hiçbir ilişkisi olmadan kendi işlerini de yürütüyordu” ifadelerini kullandı.‘Orta Afrika Cumhuriyeti’nde gereken sayıda askeri danışmanımız faaliyet göstermeyi sürdürecek’Kremlin Sözcüsü, Wagner’cilerin de faaliyet gösterdiği bilinen Orta Afrika Cumhuriyeti’yle ilgili bir soru üstüne de, “Burada gerekli sayıda askeri danışmanımız faaliyetlerini sürdürecek” dedi.Peskov bu açıklamayı, Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetinin, ülkedeki Wagner güçlerinin yerine Rusya’nın göndermeye karar vereceği başka bir gücü kabul etmeye hazır olduklarını duyurmasını izledi.Rusya’da yeniden özel askeri şirket kurulmasına izin verilecek mi?Wagner’cilerin ayaklanması ardından Rusya’da yeniden özel askeri şirketin kurulmasına izin verilip verilmeyeceği sorusuna da, Kremlin Sözcüsü, “Bu konuda yapılacak hukuki düzenlemeler konusundaki tartışmalar sürüyor, şu an için bir sonuca varılmış değil” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230627/kremlin-wagner-ayaklanmasi-putinin-cabalari-ve-iradesiyle-bastirildi-1072915063.html
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kremlin, dmitriy peskov, wagner grubu, afrika, rusya, ukrayna
kremlin, dmitriy peskov, wagner grubu, afrika, rusya, ukrayna

Kremlin: Ukrayna’da sadece bir şekilde orduyla ilişkisi olan tesisleri vuruyoruz

14:56 28.06.2023 (güncellendi: 15:05 28.06.2023)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da sadece bir biçimde orduyla ilişkili tesisleri vurduklarını, sivil tesisleri vurmadıklarını belirtti. Söz konusu açıklama, Ukrayna tarafının Kramatorsk’daki bir restorana Rusya’nın roket saldırısı düzenlendiğini söylemesini izledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın Kramatorsk kentindeki bir restorana düzenlenen saldırıda sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin sorulması üstüne, “Rusya Federasyonu sivil tesislere saldırı düzenlemiyor. Saldırılar, öyle ya da böyle, bir biçimde askeri altyapı ile ilişkilere yerlere gerçekleştiriliyor” dedi.

‘Wagner Afrika’da kendi işlerini yürütüyordu, bu işlerin devletle ilişkisi bulunmuyordu’

Peskov özel askeri şirket Wagner’in Afrika’da bağımsız bir biçimde işlerini yürüttüğünü, bu işlerle devletin herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Wagner’in Rusya Savunma Bakanlığı üstünden devlet tarafından finanse edildiğini söylediğini hatırlatan Peskov, “Ancak şirket devletle hiçbir ilişkisi olmadan kendi işlerini de yürütüyordu” ifadelerini kullandı.

‘Orta Afrika Cumhuriyeti’nde gereken sayıda askeri danışmanımız faaliyet göstermeyi sürdürecek’

Kremlin Sözcüsü, Wagner’cilerin de faaliyet gösterdiği bilinen Orta Afrika Cumhuriyeti’yle ilgili bir soru üstüne de, “Burada gerekli sayıda askeri danışmanımız faaliyetlerini sürdürecek” dedi.
Peskov bu açıklamayı, Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetinin, ülkedeki Wagner güçlerinin yerine Rusya’nın göndermeye karar vereceği başka bir gücü kabul etmeye hazır olduklarını duyurmasını izledi.

Rusya’da yeniden özel askeri şirket kurulmasına izin verilecek mi?

Wagner’cilerin ayaklanması ardından Rusya’da yeniden özel askeri şirketin kurulmasına izin verilip verilmeyeceği sorusuna da, Kremlin Sözcüsü, “Bu konuda yapılacak hukuki düzenlemeler konusundaki tartışmalar sürüyor, şu an için bir sonuca varılmış değil” yanıtını verdi.
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