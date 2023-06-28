https://sputniknews.com.tr/20230628/joaquin-fernandez-moreno-trabzonspor-icin-istanbulda-1072972546.html
Joaquin Fernandez Moreno, Trabzonspor için İstanbul'da
Joaquin Fernandez Moreno, Trabzonspor için İstanbul'da
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 27 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Joaquin Fernandez Moreno, İstanbul'a geldi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T22:58+0300
2023-06-28T22:58+0300
2023-06-28T22:58+0300
spor
trabzonspor
joaquin fernandez moreno
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Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 27 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Joaquin Fernandez Moreno, İstanbul'a geldi.Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Joaquin Fernandez, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.
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trabzonspor, joaquin fernandez moreno
trabzonspor, joaquin fernandez moreno
Joaquin Fernandez Moreno, Trabzonspor için İstanbul'da
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Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 27 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Joaquin Fernandez Moreno, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 27 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Joaquin Fernandez Moreno, İstanbul'a geldi.
Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Joaquin Fernandez, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.