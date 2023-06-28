https://sputniknews.com.tr/20230628/iki-bina-arasina-sikisan-kurbanlik-koyunu-itfaiye-kurtardi-1072969542.html

İki bina arasına sıkışan kurbanlık koyunu itfaiye kurtardı

İki bina arasına sıkışan kurbanlık koyunu itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, sahibinin elinden kaçan ve iki bina arasında sıkışan kurbanlık koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T20:17+0300

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan olayda, Süleyman Çetin'e ait kurbanlık koyun, kesim alanına götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı.Kısa bir kovalamacanın ardından iki evin arasına giren koyun, burada sıkıştı.Hayvan sahibi, kurbanlığı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Erbaa Belediyesi itfaiyesinden yardım talebinde bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iki evin arasındaki boşluğa girerek koyunu halatla bağladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kurbanlık koyun sıkıştığı yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.Kurbanlık, daha sonra sahibi tarafından kesildi.

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