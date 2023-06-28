Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Kar beyazdır ölüm’ 25 yıldır yok...
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu özetledi
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlattı
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Suudi Arabistan dünya futbolunu nasıl etkileyecek?
16:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
23:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:41
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230628/haziran-ayi-enflasyon-verileri-ne-zaman-aciklanacak--1072956616.html
Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Market alışverişi ve kira artış oranlarına... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T14:27+0300
2023-06-28T14:27+0300
ekonomi
enflasyon
ekonomi
tüik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072470510_0:0:3320:1867_1920x0_80_0_0_cedf339472687085ca2447bec5bab258.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230623/merkez-bankasi-baskani-erkan-finansal-istikrari-saglayarak-enflasyonla-mucadele-edecegiz-1072798963.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072470510_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_40c4b2e68e6df14eae19aa18f151ab75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak,haziran enflasyon,enflasyon açıklandı mı
haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak,haziran enflasyon,enflasyon açıklandı mı

Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

14:27 28.06.2023
© AFP 2023 / BENOIT DOPPAGNEBelçika - Market - Enflasyon
Belçika - Market - Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / BENOIT DOPPAGNE
Abone olTelegram
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Market alışverişi ve kira artış oranlarına etki eden enflasyon verileri, her ayın ilk günlerinde kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.
Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli olacak.
Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Erkan: 'Finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz'
23 Haziran , 17:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала