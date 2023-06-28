https://sputniknews.com.tr/20230628/haziran-ayi-enflasyon-verileri-ne-zaman-aciklanacak--1072956616.html
Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Market alışverişi ve kira artış oranlarına... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T14:27+0300
2023-06-28T14:27+0300
2023-06-28T14:27+0300
ekonomi
enflasyon
ekonomi
tüik
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230623/merkez-bankasi-baskani-erkan-finansal-istikrari-saglayarak-enflasyonla-mucadele-edecegiz-1072798963.html
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haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak,haziran enflasyon,enflasyon açıklandı mı
haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak,haziran enflasyon,enflasyon açıklandı mı
Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Market alışverişi ve kira artış oranlarına etki eden enflasyon verileri, her ayın ilk günlerinde kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.
Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli olacak.