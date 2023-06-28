https://sputniknews.com.tr/20230628/haziran-ayi-enflasyon-verileri-ne-zaman-aciklanacak--1072956616.html

Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Market alışverişi ve kira artış oranlarına... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T14:27+0300

2023-06-28T14:27+0300

2023-06-28T14:27+0300

ekonomi

enflasyon

ekonomi

tüik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072470510_0:0:3320:1867_1920x0_80_0_0_cedf339472687085ca2447bec5bab258.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230623/merkez-bankasi-baskani-erkan-finansal-istikrari-saglayarak-enflasyonla-mucadele-edecegiz-1072798963.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak,haziran enflasyon,enflasyon açıklandı mı