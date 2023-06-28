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https://sputniknews.com.tr/20230628/hazine-270-milyar-liralik-ic-borclanmaya-gidecek-1072939845.html
Hazine 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Hazine 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
borçlanma
iç borçlanma
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.Bakanlık, temmuzda 94 milyar, ağustosta 96 milyar ve eylülde 80 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.Bakanlığın temmuz-eylül dönemi iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 141,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 94 milyar liralık, ağustosta 141 milyar liralık iç borç servisine karşılık 96 milyar liralık, eylülde 72,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.Temmuzdaki iç borçlanmanın 33 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, 60 milyar lirasının doğrudan satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 95 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın ise 76,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.Temmuzda 164,5 milyar, ağustosta 157,3 milyar ve eylülde 92,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 59,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.
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hazine ve maliye bakanlığı, borçlanma, iç borçlanma
hazine ve maliye bakanlığı, borçlanma, iç borçlanma

Hazine 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

02:02 28.06.2023
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bakanlık, temmuzda 94 milyar, ağustosta 96 milyar ve eylülde 80 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlığın temmuz-eylül dönemi iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 141,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 94 milyar liralık, ağustosta 141 milyar liralık iç borç servisine karşılık 96 milyar liralık, eylülde 72,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.
Temmuzdaki iç borçlanmanın 33 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, 60 milyar lirasının doğrudan satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 95 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın ise 76,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.
Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Temmuzda 164,5 milyar, ağustosta 157,3 milyar ve eylülde 92,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 59,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.
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