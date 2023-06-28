https://sputniknews.com.tr/20230628/hazine-270-milyar-liralik-ic-borclanmaya-gidecek-1072939845.html

Hazine 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T02:02+0300

2023-06-28T02:02+0300

2023-06-28T02:02+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

borçlanma

iç borçlanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/10/1051841866_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_f07e32c7bc4fc059f1a14efa4106047b.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.Bakanlık, temmuzda 94 milyar, ağustosta 96 milyar ve eylülde 80 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.Bakanlığın temmuz-eylül dönemi iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 141,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 94 milyar liralık, ağustosta 141 milyar liralık iç borç servisine karşılık 96 milyar liralık, eylülde 72,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.Temmuzdaki iç borçlanmanın 33 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, 60 milyar lirasının doğrudan satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 95 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın ise 76,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.Temmuzda 164,5 milyar, ağustosta 157,3 milyar ve eylülde 92,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 59,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, borçlanma, iç borçlanma