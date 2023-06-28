https://sputniknews.com.tr/20230628/galatasarayli-futbolcu-trafik-kazasi-gecirdi-1072949240.html
Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi
Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T11:53+0300
2023-06-28T11:53+0300
2023-06-28T11:53+0300
türkiye
galatasaray sk
trafik kazası
futbolcu
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Alınan bilgiye göre, memleketi Rize'ye gittiği öğrenilen futbolcu Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
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galatasaray sk, trafik kazası, futbolcu
galatasaray sk, trafik kazası, futbolcu
Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Alınan bilgiye göre, memleketi Rize'ye gittiği öğrenilen futbolcu Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.