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Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi
Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T11:53+0300
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Alınan bilgiye göre, memleketi Rize'ye gittiği öğrenilen futbolcu Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
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galatasaray sk, trafik kazası, futbolcu
galatasaray sk, trafik kazası, futbolcu

Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

11:53 28.06.2023
© AA / Görele BelediyesiGalatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA / Görele Belediyesi
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Alınan bilgiye göre, memleketi Rize'ye gittiği öğrenilen futbolcu Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
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