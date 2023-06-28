https://sputniknews.com.tr/20230628/galatasaray-kulubu-stad-isim-sponsorunu-acikladi-1072971561.html
Galatasaray Kulübü, stad isim sponsorunu açıkladı
Galatasaray Kulübü, stad isim sponsorunu açıkladı
Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için Rams Global şirketi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T22:15+0300
2023-06-28T22:15+0300
2023-06-28T22:15+0300
spor
galatasaray sk
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Galatasaray'ın stat isim sponsoru Rams Global oldu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray'ımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz”Galatasaray'ın Rams Global ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının detayları da belli olmaya başladı. Rams Global'in sponsorluk bedeli olarak sarı-kırmızılı kulübe 7.5 milyon Euro + KDV ödeyeceği ifade edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray sk
Galatasaray Kulübü, stad isim sponsorunu açıkladı
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Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için Rams Global şirketi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Galatasaray'ın stat isim sponsoru Rams Global oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray'ımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz”
Galatasaray'ın Rams Global ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının detayları da belli olmaya başladı. Rams Global'in sponsorluk bedeli olarak sarı-kırmızılı kulübe 7.5 milyon Euro + KDV ödeyeceği ifade edildi.