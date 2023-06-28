https://sputniknews.com.tr/20230628/fenerbahcenin-prensipte-anlastigi-teknik-direktor-ismail-kartal-yarin-istanbula-geliyor-1072961627.html
Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Teknik Direktör İsmail Kartal yarın İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Teknik Direktör İsmail Kartal yarın İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör İsmail Kartal, yarın TSİ 11.00’de Cidde’den kalkacak uçakla İstanbul’a gidecek. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T16:09+0300
2023-06-28T16:09+0300
2023-06-28T16:28+0300
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fenerbahçe, ismail kartal
fenerbahçe, ismail kartal
Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Teknik Direktör İsmail Kartal yarın İstanbul'a geliyor
16:09 28.06.2023 (güncellendi: 16:28 28.06.2023) Abone ol
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör İsmail Kartal, yarın TSİ 11.00’de Cidde’den kalkacak uçakla İstanbul’a gidecek.