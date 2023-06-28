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Fed Başkanı Powell: Para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inanıyoruz
Fed Başkanı Powell: Para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inanıyoruz
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandıklarını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T21:02+0300
2023-06-28T21:02+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
jerome powell
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Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu.Fed Başkanı Powell, buradaki konuşmasında, faiz oranlarını bir yıldan biraz fazla sürede 500 baz puan artırdıklarına işaret ederek, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandığını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu belirtti.İki faiz artışının da tahmin edildiğini anımsatan Powell, bunun nedeninin de son çeyrek verilerine bakıldığında görülen beklenenden güçlü büyüme, daha sıkı bir iş gücü piyasası ve daha yüksek enflasyon olduğunu ifade etti.Powell, yeni kiraların daha düşük artışlarda olduğuna veya hiç artmadığının görüldüğüne dikkati çekerek, enflasyonda kiralardan kaynaklanan önemli bir düşüş olduğunu ancak bunun zaman alacağını söyledi.Konut dışı hizmetlerde fazla ilerleme görülmediğini kaydeden Powell, bunun da çekirdek tüketici fiyat endeksinin yarısından fazlasını oluşturduğunu vurguladı.Powell, iş gücü piyasası koşullarında ise yumuşama işaretlerinin görülmeye başlandığına işaret ederek, arz ve talebin daha uyumlu olması ve enflasyonist baskıların azalmaya başlayabilmesi için koşulların biraz daha yumuşaması gerektiğini dile getirdi.Çekirdek enflasyonda yüzde 2'ye 2025'te ulaşılacağı tahminiPowell, Fed'in hareketlerinin hızını sürekli olarak yavaşlattıklarını düşündüğünü vurgulayarak, bunun nedeninin de daha çok bilgiyle daha iyi kararlar almak olduğunu belirtti.Ticari gayrimenkullerin, haziranda faizi sabit tutmanın nedenlerinden olmadığını söyleyen Powell, ticari gayrimenkule maruz kalma olasılığının en yüksek olduğu kesimin 100 milyar doların altında varlığa sahip bankalar olduğunu kaydetti.Powell, piyasaların önemli ölçüde faiz oranlarında artış beklentisiyle hareket ettiğine dikkati çekerek, enflasyonu hedefe ulaştırmanın biraz zaman alacağını düşündüklerinden bahsetti.ABD'de bankacılık sisteminin yüksek sermaye ve likidite seviyeleriyle güçlü ve dirençli olduğunu düşündüğünü ifade eden Powell, yıl başında iflas eden üç bankadan ders alınması gerektiğini, düzenleyici ve denetleyici uygulamaların güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Powell, bu yıl veya gelecek yıl çekirdek enflasyonda yüzde 2'ye döneceklerini düşünmediğini ve 2025'te bu noktaya ulaşacaklarını düşündüğünü vurgulayarak, ihtiyaç olduğu sürece kısıtlayıcı olacaklarını dile getirdi.ECB Başkanı Lagarde, temmuzda büyük olasılıkla tekrar faiz artışı yapabileceklerine işaret ettiECB Başkanı Christine Lagarde da enflasyonla mücadelede çok mesafe katettiklerini, faiz oranlarını bir yıldan kısa sürede en az 400 baz puan artırdıklarını kaydetti.
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fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell
fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell

Fed Başkanı Powell: Para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inanıyoruz

21:02 28.06.2023
© AP Photo / Alex Brandon Jerome Powell
 Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandıklarını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu belirtti.
Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu.
Fed Başkanı Powell, buradaki konuşmasında, faiz oranlarını bir yıldan biraz fazla sürede 500 baz puan artırdıklarına işaret ederek, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandığını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu belirtti.
İki faiz artışının da tahmin edildiğini anımsatan Powell, bunun nedeninin de son çeyrek verilerine bakıldığında görülen beklenenden güçlü büyüme, daha sıkı bir iş gücü piyasası ve daha yüksek enflasyon olduğunu ifade etti.
Powell, yeni kiraların daha düşük artışlarda olduğuna veya hiç artmadığının görüldüğüne dikkati çekerek, enflasyonda kiralardan kaynaklanan önemli bir düşüş olduğunu ancak bunun zaman alacağını söyledi.
Konut dışı hizmetlerde fazla ilerleme görülmediğini kaydeden Powell, bunun da çekirdek tüketici fiyat endeksinin yarısından fazlasını oluşturduğunu vurguladı.
Powell, iş gücü piyasası koşullarında ise yumuşama işaretlerinin görülmeye başlandığına işaret ederek, arz ve talebin daha uyumlu olması ve enflasyonist baskıların azalmaya başlayabilmesi için koşulların biraz daha yumuşaması gerektiğini dile getirdi.

Çekirdek enflasyonda yüzde 2'ye 2025'te ulaşılacağı tahmini

Powell, Fed'in hareketlerinin hızını sürekli olarak yavaşlattıklarını düşündüğünü vurgulayarak, bunun nedeninin de daha çok bilgiyle daha iyi kararlar almak olduğunu belirtti.
Ticari gayrimenkullerin, haziranda faizi sabit tutmanın nedenlerinden olmadığını söyleyen Powell, ticari gayrimenkule maruz kalma olasılığının en yüksek olduğu kesimin 100 milyar doların altında varlığa sahip bankalar olduğunu kaydetti.
Powell, piyasaların önemli ölçüde faiz oranlarında artış beklentisiyle hareket ettiğine dikkati çekerek, enflasyonu hedefe ulaştırmanın biraz zaman alacağını düşündüklerinden bahsetti.
ABD'de bankacılık sisteminin yüksek sermaye ve likidite seviyeleriyle güçlü ve dirençli olduğunu düşündüğünü ifade eden Powell, yıl başında iflas eden üç bankadan ders alınması gerektiğini, düzenleyici ve denetleyici uygulamaların güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Powell, bu yıl veya gelecek yıl çekirdek enflasyonda yüzde 2'ye döneceklerini düşünmediğini ve 2025'te bu noktaya ulaşacaklarını düşündüğünü vurgulayarak, ihtiyaç olduğu sürece kısıtlayıcı olacaklarını dile getirdi.

ECB Başkanı Lagarde, temmuzda büyük olasılıkla tekrar faiz artışı yapabileceklerine işaret etti

ECB Başkanı Christine Lagarde da enflasyonla mücadelede çok mesafe katettiklerini, faiz oranlarını bir yıldan kısa sürede en az 400 baz puan artırdıklarını kaydetti.
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