https://sputniknews.com.tr/20230628/esinden-yilmaz-guneyin-biyografi-filmine-dava-1072958634.html

Eşinden Yılmaz Güney'in biyografi filmine dava

Eşinden Yılmaz Güney'in biyografi filmine dava

Fatoş Güney, eşi Yılmaz Güney’in hayatını film yapması için Midwood şirketiyle yaptığı sözleşmeyi feshetti. Güney, izni olmamasına rağmen filmin çekileceğinin... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T15:31+0300

2023-06-28T15:31+0300

2023-06-28T15:39+0300

yılmaz güney

dava

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Fatoş Güney, ‘Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun’ isimli kitabından yola çıkarak eşi Yılmaz Güney’in hayatını konu alan bir sinema filminin çekilmesi için Midwood şirketinin sahibi Ahmet San ile yaptığı sözleşmeyi feshetti. İzni olmamasına rağmen Ahmet San’ın filmi çekeceğini belirtmesi üzerine de Film çekiminin önlenmesi için dava açtı.Davaya göre Fatoş Güney, İstanbul Midwood Film Stüdyoları A.Ş. ile bir protokol imzaladı. Ancak Midwood şirketinin sahibi Ahmet San, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedi. Fatoş Güney de protokolü feshetti. Güney, fesih kararını Ahmet San’a bildirdi.‘Çekimler durdurulsun’Hürriyet’in aktardığına göre, Ahmet San’ın fesih bildirimini kaale almadığını belirten Fatoş Güney’in avukatı Bişar Abdi Alinak, “Ahmet San ile şirketi filmin çekilmeye devam edeceğini söyleyerek müvekkili zarara uğratan davranışlar sergilemiştir. Bu sebeple fesih sonuçlarını dikkate almayan Ahmet San’ın bu sonuçlara uymasının mahkeme kanalıyla sağlanmasını istiyoruz. Mahkemenizce filmin çekiminin başlandığına kanaat getirilmesi halinde, müvekkilin sahip olduğu ‘Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun’ isimli eserle ilgili tecavüzün ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Filmin çekimlerinin durdurulmasını istiyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220916/yilmaz-guneyin-ailesinden-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusu-1061260572.html

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yılmaz güney, dava