https://sputniknews.com.tr/20230628/deva-partisi-kurucusu-emekli-hava-orgeneral-mehmet-sanver-yasamini-yitirdi-1072965074.html
DEVA Partisi kurucusu emekli Hava Orgeneral Mehmet Şanver yaşamını yitirdi
DEVA Partisi kurucusu emekli Hava Orgeneral Mehmet Şanver yaşamını yitirdi
Emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver, 66 yaşında hayatını kaybetti. DEVA Partisi lideri Babacan, Şanver'in vefatı nedeniyle "Onda... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T17:53+0300
2023-06-28T17:53+0300
2023-06-28T17:53+0300
türkiye
mehmet şanver
deva partisi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanver'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.Babacan, "Onda vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Şanver'in cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20200309/-15-temmuzda-derdest-edilen-emekli-korgeneral-mehmet-sanver-babacanin-partisine-katildi-1041561517.html
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mehmet şanver, deva partisi
DEVA Partisi kurucusu emekli Hava Orgeneral Mehmet Şanver yaşamını yitirdi
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Emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver, 66 yaşında hayatını kaybetti. DEVA Partisi lideri Babacan, Şanver'in vefatı nedeniyle "Onda vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanver'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Babacan, "Onda vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Şanver'in cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.