DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanver'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.Babacan, "Onda vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Şanver'in cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

DEVA Partisi kurucusu emekli Hava Orgeneral Mehmet Şanver yaşamını yitirdi

© Fotoğraf : Twitter Emekli Korgeneral Mehmet Şanver © Fotoğraf : Twitter

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Emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver, 66 yaşında hayatını kaybetti. DEVA Partisi lideri Babacan, Şanver'in vefatı nedeniyle "Onda vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı