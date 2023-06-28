https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogan-tendurek-us-bolgesindeki-jandarmalarin-kurban-bayramini-kutladi-1072955954.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların Kurban Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların Kurban Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonundan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap ederek... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T14:17+0300
2023-06-28T14:17+0300
2023-06-28T14:17+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
asker
mehmetçik
bayram
kurban bayramı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aktütün Hudut Tabur Komutanlığındaki bayramlaşmanın ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti.Güler, burada Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudutta ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin faaliyetlerine ilişkin video konferansla bilgi aldı, talimat verdi.Bakan Güler, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güler'in telefonundan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap etti.Bakan Güler ile kuvvet komutanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:
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recep tayyip erdoğan, asker, mehmetçik, bayram, kurban bayramı
recep tayyip erdoğan, asker, mehmetçik, bayram, kurban bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların Kurban Bayramı'nı kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonundan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap ederek, bayramlarını kutladı. Erdoğan, "Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aktütün Hudut Tabur Komutanlığındaki bayramlaşmanın ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti.
Güler, burada Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudutta ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin faaliyetlerine ilişkin video konferansla bilgi aldı, talimat verdi.
Bakan Güler, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güler'in telefonundan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap etti.
Bakan Güler ile kuvvet komutanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Rabb'im nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Bu arada tabii çok şehit ve gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerin mekanları malum cennettir. Rabb'im cennetinde bizleri buluştursun. Gerek Aktütün'de gerek Yüksekova'da, bütün bu üslerimizdeki mücadelemizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa sürede buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."