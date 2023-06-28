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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1600 lira seviyesinde işlem görüyor. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
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Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1601 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında 1600 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2 bin 630 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 620 liradan satılıyor.Bugün 1909 dolar ile yaklaşık son üç buçuk ayın en düşük seviyesini test eden altının ons fiyatı, 1911 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230627/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072905381.html
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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

10:21 28.06.2023
© İHA / ERDİ DEMÜRçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© İHA / ERDİ DEMÜR
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Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1600 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1601 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında 1600 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2 bin 630 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 620 liradan satılıyor.

Bugün 1909 dolar ile yaklaşık son üç buçuk ayın en düşük seviyesini test eden altının ons fiyatı, 1911 dolardan işlem görüyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
EKONOMİ
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