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https://sputniknews.com.tr/20230628/bogazici-universitesi-dunya-universiteleri-siralamasinda-200-sira-yukselerek-514-oldu-1072970535.html
Boğaziçi Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasında 200 sıra yükselerek 514. oldu
Boğaziçi Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasında 200 sıra yükselerek 514. oldu
Boğaziçi Üniversitesi, Quacquarelli Symonds'ın (QS) hazırladığı 2024 Dünya Üniversite Sıralamasında yaklaşık 200 sıra yükselerek 514. oldu. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T21:20+0300
2023-06-28T21:21+0300
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 104 ülkeden yaklaşık 3 bin yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede Boğaziçi Üniversitesi, dünya sıralamasında 701-750 sıra bandından 514. sıraya yükseldi.Boğaziçi Üniversitesi sıralamada en iyi dereceyi 121. sırayla bu yıl ilk kez değerlendirilen "mezun istihdamı"nda yakalarken, "işverenlere göre saygınlık"ta 62 sıra yükselerek 138'inci, "akademisyenlere göre saygınlık" kriterinde ise 20 sıra çıkarak 378. oldu.'2019'dan bu yana en yüksek sıralamayı elde ettik'Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, sıralamayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:"Dünyanın saygın sıralamaları arasında gösterilen QS Dünya Üniversiteler Sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi olarak, 2019'dan bu yana en yüksek sıralamayı elde ettik. Bu sene dünyada 514. sıraya yükselerek, ilk yüzde 35'lik dilimde yer aldık. Ancak Boğaziçi Üniversitesi olarak bunu yeterli bulmuyoruz. Türkiye'nin lider üniversitesi olarak ilk 200, hatta ilk 100'ü hedeflememiz gerekir. Ancak sadece üniversite sıralamalarında daha yüksek sıralar elde etmeyi kastetmiyorum. Başta ülkemize, ardından dünyaya daha fazla katma değer sunmak, AR-GE, istihdam ve sürdürülebilirlik gibi tüm alanlarda en iyisini ortaya koymak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."9 farklı kritere bakılıyorÖte yandan, QS üniversiteler sıralaması, "akademisyen başına düşen atıf", "akademisyen/öğrenci oranı", "uluslararası araştırma ağlarındaki görünüm", "uluslararası öğrenci oranı", "uluslararası akademisyen oranı", "mezun istihdamı", "sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler", "işverenlere göre saygınlık" ve "akademisyenlere göre saygınlık"tan oluşan 9 kriterin farklı oranlarda dikkate alınmasıyla oluşturuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230628/itu-dunya-universiteleri-siralamasinda-404-sirada-yer-aldi-1072965500.html
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Boğaziçi Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasında 200 sıra yükselerek 514. oldu

21:20 28.06.2023 (güncellendi: 21:21 28.06.2023)
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA
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Boğaziçi Üniversitesi, Quacquarelli Symonds'ın (QS) hazırladığı 2024 Dünya Üniversite Sıralamasında yaklaşık 200 sıra yükselerek 514. oldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 104 ülkeden yaklaşık 3 bin yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede Boğaziçi Üniversitesi, dünya sıralamasında 701-750 sıra bandından 514. sıraya yükseldi.
Boğaziçi Üniversitesi sıralamada en iyi dereceyi 121. sırayla bu yıl ilk kez değerlendirilen "mezun istihdamı"nda yakalarken, "işverenlere göre saygınlık"ta 62 sıra yükselerek 138'inci, "akademisyenlere göre saygınlık" kriterinde ise 20 sıra çıkarak 378. oldu.

'2019'dan bu yana en yüksek sıralamayı elde ettik'

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, sıralamayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Dünyanın saygın sıralamaları arasında gösterilen QS Dünya Üniversiteler Sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi olarak, 2019'dan bu yana en yüksek sıralamayı elde ettik. Bu sene dünyada 514. sıraya yükselerek, ilk yüzde 35'lik dilimde yer aldık. Ancak Boğaziçi Üniversitesi olarak bunu yeterli bulmuyoruz. Türkiye'nin lider üniversitesi olarak ilk 200, hatta ilk 100'ü hedeflememiz gerekir. Ancak sadece üniversite sıralamalarında daha yüksek sıralar elde etmeyi kastetmiyorum. Başta ülkemize, ardından dünyaya daha fazla katma değer sunmak, AR-GE, istihdam ve sürdürülebilirlik gibi tüm alanlarda en iyisini ortaya koymak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

9 farklı kritere bakılıyor

Öte yandan, QS üniversiteler sıralaması, "akademisyen başına düşen atıf", "akademisyen/öğrenci oranı", "uluslararası araştırma ağlarındaki görünüm", "uluslararası öğrenci oranı", "uluslararası akademisyen oranı", "mezun istihdamı", "sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler", "işverenlere göre saygınlık" ve "akademisyenlere göre saygınlık"tan oluşan 9 kriterin farklı oranlarda dikkate alınmasıyla oluşturuluyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
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