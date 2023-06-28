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https://sputniknews.com.tr/20230628/bm-fon-eksikligi-insani-yardimlari-olumsuz-etkiliyor-1072938736.html
BM: Fon eksikliği, insani yardımları olumsuz etkiliyor
BM: Fon eksikliği, insani yardımları olumsuz etkiliyor
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), artan ihtiyaçlar karşısında fon eksiliğinin insani yardım operasyonlarını olumsuz etkilediğini... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T00:16+0300
2023-06-28T00:16+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)
insani yardım
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OCHA'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, halihazırda ihtiyaç olan 54.8 milyar doların sadece yüzde 20'sinin toplandığı belirtilerek, dünya genelinde 22 kişiden birinin yardıma ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.Geçen sene yardıma muhtaç kişi sayısının 349 milyon olduğu aktarılan açıklamada, bu yıl bu sayının 362 milyona yükseldiği bildirildi.Açıklamada, "İhtiyaçlar, ciddi anlamda artarken, fonlamalar yetmiyor" ifadesi kullanıldı.Fonlamalardaki eşitsiz dağılımın da bazı bölge ve sektörleri zora soktuğu kaydedilen açıklamada, Myanmar, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Venezüella, Somali ve Afganistan'ın 'mali olarak yeterince desteklenmemiş' krizler arasında yer aldığı kaydedildi.Açıklamada, söz konusu fon eksikliğinin milyonlarca kişiyi etkilediğinin altı çizilirken, donörlere katkılarını artırma çağrısı yapıldı.
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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), insani yardım
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), insani yardım

BM: Fon eksikliği, insani yardımları olumsuz etkiliyor

00:16 28.06.2023
© AP Photo / Bebeto MatthewsBirleşmiş Milletler - BM
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Bebeto Matthews
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), artan ihtiyaçlar karşısında fon eksiliğinin insani yardım operasyonlarını olumsuz etkilediğini duyurdu.
OCHA'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, halihazırda ihtiyaç olan 54.8 milyar doların sadece yüzde 20'sinin toplandığı belirtilerek, dünya genelinde 22 kişiden birinin yardıma ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.
Geçen sene yardıma muhtaç kişi sayısının 349 milyon olduğu aktarılan açıklamada, bu yıl bu sayının 362 milyona yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, "İhtiyaçlar, ciddi anlamda artarken, fonlamalar yetmiyor" ifadesi kullanıldı.
Fonlamalardaki eşitsiz dağılımın da bazı bölge ve sektörleri zora soktuğu kaydedilen açıklamada, Myanmar, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Venezüella, Somali ve Afganistan'ın 'mali olarak yeterince desteklenmemiş' krizler arasında yer aldığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu fon eksikliğinin milyonlarca kişiyi etkilediğinin altı çizilirken, donörlere katkılarını artırma çağrısı yapıldı.
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