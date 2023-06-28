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Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı
Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı
ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T06:10+0300
2023-06-28T06:10+0300
dünya
abd
joe biden
kurban bayramı
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Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için uzun bir bayram mesajı yayımladı.Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese eşi Jill Biden ile birlikte iyi dileklerini ileten Biden, bu bayramda Hz. İbrahim ve ailesinin Allah'a sadakatinin anıldığını, özveri ve hayırseverliğin öneminin hatırlandığını kaydetti.Biden, bu yıl ilk kez Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşinin ev sahipliğinde Müslüman toplum liderlerinin bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı kutlayacağını belirterek, ABD'nin kültürel dokusunu zenginleştiren ve topluma katkı sağlayan milyonlarca Müslümana ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.Amerikalı Müslümanların farklı alanlarda ülkeye sundukları katkılara işaret eden Biden, "Onların varlığı, çeşitlilik, kapsayıcılık ve din özgürlüğüne olan taahhüdümüzü güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.Biden, şefkat, empati ve karşılıklı saygıya vurgu yaptığı mesajında, Kurban Bayramı'nda yerine getirilen Hac ibadetine de değindi.Bu bayram, dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda Müslümanın Suudi Arabistan'da Hac vazifesini yerine getirdiğini aktaran Biden, dünyanın farklı bölgelerinden Hac için bir araya gelen Müslümanların beyaz renkli İhram'ı giyinerek, bir nevi eşitlenmelerine dikkati çekti."Bu fikir, ulusumuzun üzerine inşa edildiği; hepimizin eşit yaratıldığı ve yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı hakkına sahip olduğumuz fikirleriyle benzer" diyen Biden, şöyle devam etti: "Kurban Bayramı'nın ruhu, kalplerinize ve evlerinize neşe, barış ve birlik getirsin. 'Hacı' unvanını kazanan Amerikalı Müslüman hacılarımızı ülkemizde karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Kendilerine ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara neşeli ve huzurlu bir bayram diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun!"Dışişleri Bakanı Blinken'dan bayram mesajıABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Hac vazifesini gerçekleştiren Müslümanlar için de iyi dileklerini iletti.
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abd, joe biden, kurban bayramı
abd, joe biden, kurban bayramı

Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

06:10 28.06.2023
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOLABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOL
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ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için uzun bir bayram mesajı yayımladı.
Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese eşi Jill Biden ile birlikte iyi dileklerini ileten Biden, bu bayramda Hz. İbrahim ve ailesinin Allah'a sadakatinin anıldığını, özveri ve hayırseverliğin öneminin hatırlandığını kaydetti.
Biden, bu yıl ilk kez Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşinin ev sahipliğinde Müslüman toplum liderlerinin bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı kutlayacağını belirterek, ABD'nin kültürel dokusunu zenginleştiren ve topluma katkı sağlayan milyonlarca Müslümana ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.
Amerikalı Müslümanların farklı alanlarda ülkeye sundukları katkılara işaret eden Biden, "Onların varlığı, çeşitlilik, kapsayıcılık ve din özgürlüğüne olan taahhüdümüzü güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Biden, şefkat, empati ve karşılıklı saygıya vurgu yaptığı mesajında, Kurban Bayramı'nda yerine getirilen Hac ibadetine de değindi.
Bu bayram, dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda Müslümanın Suudi Arabistan'da Hac vazifesini yerine getirdiğini aktaran Biden, dünyanın farklı bölgelerinden Hac için bir araya gelen Müslümanların beyaz renkli İhram'ı giyinerek, bir nevi eşitlenmelerine dikkati çekti.
"Bu fikir, ulusumuzun üzerine inşa edildiği; hepimizin eşit yaratıldığı ve yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı hakkına sahip olduğumuz fikirleriyle benzer" diyen Biden, şöyle devam etti: "Kurban Bayramı'nın ruhu, kalplerinize ve evlerinize neşe, barış ve birlik getirsin. 'Hacı' unvanını kazanan Amerikalı Müslüman hacılarımızı ülkemizde karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Kendilerine ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara neşeli ve huzurlu bir bayram diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun!"

Dışişleri Bakanı Blinken'dan bayram mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Hac vazifesini gerçekleştiren Müslümanlar için de iyi dileklerini iletti.
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