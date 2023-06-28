https://sputniknews.com.tr/20230628/biden-cinin-devasa-sorunlari-var-1072964695.html

Biden: Çin'in 'devasa sorunları' var

Biden: Çin'in 'devasa sorunları' var

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in çok büyük sorunları olduğunu ifade etti. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T17:41+0300

2023-06-28T17:41+0300

2023-06-28T17:41+0300

dünya

joe biden

çin

sorun

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Seçim kampanyası bağış toplama etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ‘Çin’in muazzam sorunları olduğunu’ söyledi, ancak ayrıntılara girmeyeceğini belirtti.Daha önce Çin'in sorunlarından bahsederken Biden, genellikle ekonomik nitelikteki zorluklara vurgu yapıyordu.‘Çin sorunlarını çözebilecek güce sahip’Biden'ın Çin'in ‘devasa sorunlarına’ ilişkin sözlerini değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin kendi iç sorunlarını çözmesi ve dünyadaki istikrara katkıda bulunması temennisinde bulundu.Ning, "Bu açıklamadan haberdar değilim. ABD dahil her ülkenin gelişme ve ilerleme sürecinde sorunlarla karşılaşabileceğini düşünüyorum” dedi.Ning, Çin Komünist Partisi'nin güçlü bir liderliğine sahip ve Çin'e özgü sosyalizm yolunu izlediğine vurgu yaparak, “Çin halkının birliği ve sıkı emeği sayesinde, kalkınma yolunda sorunları çözebileceğimiz ve daha iyi ve daha büyük bir gelişme elde edebileceğimiz kabiliyet ve güvene sahibiz” ifadelerini kullandı.

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