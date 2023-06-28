https://sputniknews.com.tr/20230628/bakan-yerlikaya-bayramdan-sonra-cadirda-kalanlari-konteyner-evlere-gecirecegiz-1072967618.html

Bakan Yerlikaya: Bayramdan sonra çadırda kalanları konteyner evlere geçireceğiz

Bakan Yerlikaya: Bayramdan sonra çadırda kalanları konteyner evlere geçireceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayramın hemen sonrasında hem Gaziantep'te hem diğer 10 ilde tesislerde misafir ettiğimiz ve çadır alanlarında kalan... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T19:20+0300

2023-06-28T19:20+0300

2023-06-28T19:20+0300

türkiye

ali yerlikaya

deprem

bayram

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberinde eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bayram ziyaretleri gerçekleştirdi.Şehitlikte düzenlenen programda, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi. Mezarlıklara karanfil bırakan Bakan Yerlikaya, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.Daha sonra Yerlikaya ile beraberindekiler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.Yerlikaya, ardından İslahiye Geçici Yaşam Alanı'nda depremzedelerle buluştu.Burada konuşan Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 şehrin yüzyılın felaketini yaşadığını hatırlattı.Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin, hükümetin, milletin kenetlendiğini belirten Yerlikaya, dünyanın bu süreçte asrın dayanışmasına şahit olduğunu söyledi.Yerlikaya, depremin olduğu andan itibaren hep beraber yaraları sarmak ve yaşamı normal hale getirmek için çalıştıklarını anlatarak, kalıcı konutların yapımının da hızla sürdüğünü ifade etti.Depremzedelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ve bayramlarını kutladığı mesajını getirdiğini aktaran Yerlikaya, afetzedelerin kalıcı konutlarını zamanında teslim ederek, oralara evlerine uğurlamak istediklerini kaydetti.Yerlikaya, vatanı kendilerine emanet eden şehitlere, gazilere ve depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Tekrar sizlere baş sağlığı diliyoruz. Allah bir daha bu acıları bize yaşatmasın. Sizleri hep güçlü, kuvvetli, umutlu, heyecanlı görmek ve bu yavrularımızı, gençlerimizi de büyük, güçlü Türkiye'nin Türkiye yüzyılı ideallerine uygun ve şanlı bayrağımızı gönderde hep nazlı ve gururla dalgalandıracak bir nesil olmaları için de sizlerle beraber gayret edip, dua edeceğiz" ifadesini kullandı.Gaziantep'te şu an tesislerde 746, çadır alanlarında 4 bin 600, konteynerde ise 16 bin hanede 51 bin 800 depremzedenin yaşamını sürdüğünü aktaran Yerlikaya, kentte 18 bin 741 kişinin de kira yardımından faydalandığını söyledi.'5 Şubat ve öncesinde olduğu gibi'Yerlikaya, göreve başladığı ilk günden bu yana kabinedeki arkadaşlarıyla deprem bölgesindeki şehirleri ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:- "Dualarınızın bereketine inanıyoruz"Depremzedelerin kalıcı konutlara geçirilmesiyle ilgili çabalarının bulunduğunu anlatan Yerlikaya, şunları söyledi:'41 binin yarısının neredeyse ihaleleri yapılmış'Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca şehir merkezinde 15 bin 71, kırsalda 5 bin 107 kalıcı konutun ihalesinin yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, personelle bayramlaşan Bakan Yerlikaya, ilçenin kütüphanesinde LGS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi.

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ali yerlikaya, deprem, bayram