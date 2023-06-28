https://sputniknews.com.tr/20230628/bahreyn-kralindan-putine-rusyada-hukukun-ustunlugunu-koruma-onlemlerine-destek-1072961110.html
Bahreyn Kralı’ndan Putin'e Rusya'da hukukun üstünlüğünü koruma önlemlerine destek
Bahreyn Kralı’ndan Putin'e Rusya'da hukukun üstünlüğünü koruma önlemlerine destek
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Bahreyn Kralı el-Halife ile telefonda görüştüğü, Kral’ın Rus makamlarının ülkedeki hukukun üstünlüğünü ve istikrarı korumaya... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T16:03+0300
2023-06-28T16:03+0300
2023-06-28T16:03+0300
dünya
bahreyn
vladimir putin
hamad bin isa el halife
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072826105_0:151:2886:1774_1920x0_80_0_0_5c6526404879c4c00bd045cbf9c971ae.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahreyn tarafının girişimiyle yapılan görüşmede Kral el-Halife, Rus makamlarının ülkedeki hukukun üstünlüğünü ve istikrarı korumaya yönelik önlemlerini desteklediğini ifade etti.Görüşme sırasında iki liderlerin ‘karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin ileride daha da geliştirilmesine ilişkin güncel konuları’ tartıştığına dikkat çekilen açıklamada, “Bahreyn Kralı ikili ilişkilerin dostane niteliğine vurgu yaparak, Rusya yönetiminin hukukun üstünlüğünü korumak ve ülkede istikrarı sağlamak adına aldığı önlemlere destek verdiğini ifade etti” ifadeleri kullanıldı.
bahreyn
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072826105_160:0:2725:1924_1920x0_80_0_0_4a2b4fbed1ebd17d942bdcd0d3098424.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bahreyn, vladimir putin, hamad bin isa el halife
bahreyn, vladimir putin, hamad bin isa el halife
Bahreyn Kralı’ndan Putin'e Rusya'da hukukun üstünlüğünü koruma önlemlerine destek
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Bahreyn Kralı el-Halife ile telefonda görüştüğü, Kral’ın Rus makamlarının ülkedeki hukukun üstünlüğünü ve istikrarı korumaya yönelik önlemlerini desteklediğini ifade ettiği bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahreyn tarafının girişimiyle yapılan görüşmede Kral el-Halife, Rus makamlarının ülkedeki hukukun üstünlüğünü ve istikrarı korumaya yönelik önlemlerini desteklediğini ifade etti.
Görüşme sırasında iki liderlerin ‘karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin ileride daha da geliştirilmesine ilişkin güncel konuları’ tartıştığına dikkat çekilen açıklamada, “Bahreyn Kralı ikili ilişkilerin dostane niteliğine vurgu yaparak, Rusya yönetiminin hukukun üstünlüğünü korumak ve ülkede istikrarı sağlamak adına aldığı önlemlere destek verdiğini ifade etti” ifadeleri kullanıldı.