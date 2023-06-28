https://sputniknews.com.tr/20230628/bahreyn-kralindan-putine-rusyada-hukukun-ustunlugunu-koruma-onlemlerine-destek-1072961110.html

Bahreyn Kralı’ndan Putin'e Rusya'da hukukun üstünlüğünü koruma önlemlerine destek

Bahreyn Kralı’ndan Putin'e Rusya'da hukukun üstünlüğünü koruma önlemlerine destek

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Bahreyn Kralı el-Halife ile telefonda görüştüğü, Kral’ın Rus makamlarının ülkedeki hukukun üstünlüğünü ve istikrarı korumaya... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T16:03+0300

2023-06-28T16:03+0300

2023-06-28T16:03+0300

dünya

bahreyn

vladimir putin

hamad bin isa el halife

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahreyn tarafının girişimiyle yapılan görüşmede Kral el-Halife, Rus makamlarının ülkedeki hukukun üstünlüğünü ve istikrarı korumaya yönelik önlemlerini desteklediğini ifade etti.Görüşme sırasında iki liderlerin ‘karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin ileride daha da geliştirilmesine ilişkin güncel konuları’ tartıştığına dikkat çekilen açıklamada, “Bahreyn Kralı ikili ilişkilerin dostane niteliğine vurgu yaparak, Rusya yönetiminin hukukun üstünlüğünü korumak ve ülkede istikrarı sağlamak adına aldığı önlemlere destek verdiğini ifade etti” ifadeleri kullanıldı.

bahreyn

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bahreyn, vladimir putin, hamad bin isa el halife