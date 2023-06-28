https://sputniknews.com.tr/20230628/avrupa-oyunlarinda-bediha-tacyildiz-ve-gulistan-turandan-altin-madalya-1072939006.html

Avrupa Oyunları'nda Bediha Taçyıldız ve Gülistan Turan'dan altın madalya

Avrupa Oyunları'nda Bediha Taçyıldız ve Gülistan Turan'dan altın madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın yedinci gününü, 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 4 madalya ile... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

avrupa oyunları

altın madalya

gümüş madalya

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Polonya'da devam eden organizasyon kapsamında muaythai müsabakalarında bugün ringe çıkan milli sporculardan Bediha Taçyıldız ve Gülistan Turan altın, Sercan Koç ve Kübra Kocakuş ise gümüş madalya kazandı.Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

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avrupa oyunları, altın madalya, gümüş madalya