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Avrupa Oyunları'nda Bediha Taçyıldız ve Gülistan Turan'dan altın madalya
Avrupa Oyunları'nda Bediha Taçyıldız ve Gülistan Turan'dan altın madalya
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın yedinci gününü, 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 4 madalya ile... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
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spor
avrupa oyunları
altın madalya
gümüş madalya
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Polonya'da devam eden organizasyon kapsamında muaythai müsabakalarında bugün ringe çıkan milli sporculardan Bediha Taçyıldız ve Gülistan Turan altın, Sercan Koç ve Kübra Kocakuş ise gümüş madalya kazandı.Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:
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avrupa oyunları, altın madalya, gümüş madalya
avrupa oyunları, altın madalya, gümüş madalya

Avrupa Oyunları'nda Bediha Taçyıldız ve Gülistan Turan'dan altın madalya

00:28 28.06.2023
© AA / Omar MarquesMilli Sporcu Bediha Taçyıldız
Milli Sporcu Bediha Taçyıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA / Omar Marques
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın yedinci gününü, 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
Polonya'da devam eden organizasyon kapsamında muaythai müsabakalarında bugün ringe çıkan milli sporculardan Bediha Taçyıldız ve Gülistan Turan altın, Sercan Koç ve Kübra Kocakuş ise gümüş madalya kazandı.
© AA / Omar MarquesGülistan Turan
Gülistan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
Gülistan Turan
© AA / Omar Marques
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcularımız önemli derecelere imza atmaya devam ediyor. Muaythai müsabakalarında bugün 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda mücadele edecek diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum."
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