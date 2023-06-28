Arda Güler'in transfer seçimini yaptığı iddiası: 'Dev kulüp maliyetin için yıldızlardan vazgeçecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Kar beyazdır ölüm’ 25 yıldır yok...
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu özetledi
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlattı
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Suudi Arabistan dünya futbolunu nasıl etkileyecek?
16:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
23:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:40
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:15
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekiiyor?
14:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:15
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230628/arda-gulerin-transfer-secimini-yaptigi-iddiasi-dev-kulup-maliyetin-icin-yildizlardan-vazgececek-1072943144.html
Arda Güler'in transfer seçimini yaptığı iddiası: 'Dev kulüp maliyetin için yıldızlardan vazgeçecek'
Arda Güler'in transfer seçimini yaptığı iddiası: 'Dev kulüp maliyetin için yıldızlardan vazgeçecek'
Transferin gözde ismi Arda Güler, Avrupa devlerini peşinden koşturmayı sürdürüyor. Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde sonuca varamayan genç oyuncunun transfer... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T09:44+0300
2023-06-28T09:45+0300
arda güler
spor
türkiye
fenerbahçe
bonservis
sevilla
avrupa ligi
uefa avrupa ligi
komisyon
transfer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072834806_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_f212833769383ced0279e87d931ef2da.jpg
Geçen sezon Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşinde takan Arda Güler transferin gözdesi olmaya devam ediyor.Ajax, Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Milan gibi devleri peşine takan Güler'i, Fenerbahçe en az 1 yıl daha kadroda tutmak için uğraş veriyor. Yeni sözleşme için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, serbest kalma maddesi ve maaşta değişikliğe gitmek istiyor.Bir görüşme daha yapılacakOyuncu ve ailesiyle yapılan görüşmede henüz sonuç alınmazken Fenerbahçe bayramdan sonra bir toplantı daha gerçekleştirecek.'20 milyon euroluk komisyon'Portekiz basınından Record ve A Bola, Arda Güler'in transferinin önündeki en büyük engelin babasının istediği komisyon ücreti olduğunu öne sürdü.A Bola'nın 'Türk yıldız için istenen komisyon, bonservisinden daha fazla' manşetiyle duyurduğu haberde, "Arda Güler'in babası Mino Raiola kadar komisyon istiyor" ifadelerine yer verdi.Record'un da 'Korkunç komisyon' şeklinde duyurduğu haberde Arda Güler'in babası Ümit Güler'in 20 milyon Euro istediği iddia edildi.'Kararını yaptı' iddiasıTransferde adı birçok dev kulüple anılan Arda Güler'in tercihini yaptığı öne sürüldü. Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Güler, son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'ya Transfer olma kararı aldı.Genç yıldızın sözleşmesindeki fesih bedeli olan 17.5 milyon euronun yanı sıra oyuncuya ödenecek ücret de eklendiğinde İspanyol kulübünün maddi yükü karşılamakta zorlanabileceğinin altı çizildi. Sevilla'nın Arda Güler transferini gerçekleştirebilmek için Bono, En-Nesyri, Ocampos, Acuna gibi isimleri satabileceği vurgulandı.Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230628/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-vergi-diliminde-yeni-duzenleme-1072941158.html
dortmund
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072834806_69:0:536:350_1920x0_80_0_0_c214d88fde6a5506734034cf8abf5054.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arda güler hangi takıma transfer olacak, arda güler kaç yaşında, arda güler sevilla
arda güler hangi takıma transfer olacak, arda güler kaç yaşında, arda güler sevilla

Arda Güler'in transfer seçimini yaptığı iddiası: 'Dev kulüp maliyetin için yıldızlardan vazgeçecek'

09:44 28.06.2023 (güncellendi: 09:45 28.06.2023)
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Transferin gözde ismi Arda Güler, Avrupa devlerini peşinden koşturmayı sürdürüyor. Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde sonuca varamayan genç oyuncunun transfer tercihini yaptığı iddia edildi.
Geçen sezon Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşinde takan Arda Güler transferin gözdesi olmaya devam ediyor.
Ajax, Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Milan gibi devleri peşine takan Güler'i, Fenerbahçe en az 1 yıl daha kadroda tutmak için uğraş veriyor. Yeni sözleşme için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, serbest kalma maddesi ve maaşta değişikliğe gitmek istiyor.

Bir görüşme daha yapılacak

Oyuncu ve ailesiyle yapılan görüşmede henüz sonuç alınmazken Fenerbahçe bayramdan sonra bir toplantı daha gerçekleştirecek.

'20 milyon euroluk komisyon'

Portekiz basınından Record ve A Bola, Arda Güler'in transferinin önündeki en büyük engelin babasının istediği komisyon ücreti olduğunu öne sürdü.
A Bola'nın 'Türk yıldız için istenen komisyon, bonservisinden daha fazla' manşetiyle duyurduğu haberde, "Arda Güler'in babası Mino Raiola kadar komisyon istiyor" ifadelerine yer verdi.
Record'un da 'Korkunç komisyon' şeklinde duyurduğu haberde Arda Güler'in babası Ümit Güler'in 20 milyon Euro istediği iddia edildi.

'Kararını yaptı' iddiası

Transferde adı birçok dev kulüple anılan Arda Güler'in tercihini yaptığı öne sürüldü. Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Güler, son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'ya Transfer olma kararı aldı.
Genç yıldızın sözleşmesindeki fesih bedeli olan 17.5 milyon euronun yanı sıra oyuncuya ödenecek ücret de eklendiğinde İspanyol kulübünün maddi yükü karşılamakta zorlanabileceğinin altı çizildi. Sevilla'nın Arda Güler transferini gerçekleştirebilmek için Bono, En-Nesyri, Ocampos, Acuna gibi isimleri satabileceği vurgulandı.
Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Lira - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
EKONOMİ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Vergi diliminde yeni düzenleme
07:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала