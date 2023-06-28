https://sputniknews.com.tr/20230628/arda-gulerin-transfer-secimini-yaptigi-iddiasi-dev-kulup-maliyetin-icin-yildizlardan-vazgececek-1072943144.html

Arda Güler'in transfer seçimini yaptığı iddiası: 'Dev kulüp maliyetin için yıldızlardan vazgeçecek'

Arda Güler'in transfer seçimini yaptığı iddiası: 'Dev kulüp maliyetin için yıldızlardan vazgeçecek'

Transferin gözde ismi Arda Güler, Avrupa devlerini peşinden koşturmayı sürdürüyor. Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde sonuca varamayan genç oyuncunun transfer... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T09:44+0300

2023-06-28T09:44+0300

2023-06-28T09:45+0300

arda güler

spor

türkiye

fenerbahçe

bonservis

sevilla

avrupa ligi

uefa avrupa ligi

komisyon

transfer

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Geçen sezon Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşinde takan Arda Güler transferin gözdesi olmaya devam ediyor.Ajax, Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Milan gibi devleri peşine takan Güler'i, Fenerbahçe en az 1 yıl daha kadroda tutmak için uğraş veriyor. Yeni sözleşme için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, serbest kalma maddesi ve maaşta değişikliğe gitmek istiyor.Bir görüşme daha yapılacakOyuncu ve ailesiyle yapılan görüşmede henüz sonuç alınmazken Fenerbahçe bayramdan sonra bir toplantı daha gerçekleştirecek.'20 milyon euroluk komisyon'Portekiz basınından Record ve A Bola, Arda Güler'in transferinin önündeki en büyük engelin babasının istediği komisyon ücreti olduğunu öne sürdü.A Bola'nın 'Türk yıldız için istenen komisyon, bonservisinden daha fazla' manşetiyle duyurduğu haberde, "Arda Güler'in babası Mino Raiola kadar komisyon istiyor" ifadelerine yer verdi.Record'un da 'Korkunç komisyon' şeklinde duyurduğu haberde Arda Güler'in babası Ümit Güler'in 20 milyon Euro istediği iddia edildi.'Kararını yaptı' iddiasıTransferde adı birçok dev kulüple anılan Arda Güler'in tercihini yaptığı öne sürüldü. Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Güler, son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'ya Transfer olma kararı aldı.Genç yıldızın sözleşmesindeki fesih bedeli olan 17.5 milyon euronun yanı sıra oyuncuya ödenecek ücret de eklendiğinde İspanyol kulübünün maddi yükü karşılamakta zorlanabileceğinin altı çizildi. Sevilla'nın Arda Güler transferini gerçekleştirebilmek için Bono, En-Nesyri, Ocampos, Acuna gibi isimleri satabileceği vurgulandı.Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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