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Yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı oldu
Yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı oldu
Hac için Suudi Arabistan'da bulunan yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı oldu. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
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hacı, şeytan taşlama, hac tarihleri, hac başvuru, hac fiyatları
hacı, şeytan taşlama, hac tarihleri, hac başvuru, hac fiyatları

Yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı oldu

16:05 28.06.2023
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Hac için Suudi Arabistan'da bulunan yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı oldu.
© İHA / İRFAN ALTIKARDEŞ - MAHMUT ŞAHİN

Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

Arafat&#x27;ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife&#x27;ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / İRFAN ALTIKARDEŞ - MAHMUT ŞAHİN

Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

© İHA / İRFAN ALTIKARDEŞ - MAHMUT ŞAHİN

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3.5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen 'Akabe Cemresi'ne 7 taş attı.

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3.5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat&#x27;taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen &#x27;Akabe Cemresi&#x27;ne 7 taş attı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / İRFAN ALTIKARDEŞ - MAHMUT ŞAHİN

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3.5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen 'Akabe Cemresi'ne 7 taş attı.

© İHA / İRFAN ALTIKARDEŞ - MAHMUT ŞAHİN

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe&#x27;de ziyaret tavafı ve sa&#x27;yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / İRFAN ALTIKARDEŞ - MAHMUT ŞAHİN

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

© İHA / İRFAN ALTIKARDEŞ - MAHMUT ŞAHİN

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu.

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / İRFAN ALTIKARDEŞ - MAHMUT ŞAHİN

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu.

© İHA / İRFAN ALTIKARDEŞ - MAHMUT ŞAHİN

Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe&#x27;de kıldı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / İRFAN ALTIKARDEŞ - MAHMUT ŞAHİN

Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

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