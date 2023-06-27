https://sputniknews.com.tr/20230627/yatarak-motosiklet-kullanan-surucuye-7-bin-lira-ceza-1072937931.html

Yatarak motosiklet kullanan sürücüye 7 bin lira ceza

Yatarak motosiklet kullanan sürücüye 7 bin lira ceza

Muğla’nın Fethiye ilçesinde genç bir sürücü motosiklet üzerinde yatarak yaptığı sürüş sonrası motosikletine el konuldu , hem de 7 bin 558 TL ceza yedi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T22:54+0300

2023-06-27T22:54+0300

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türkiye

fethiye

motosiklet

ceza

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Fethiye Çiftlik Mahallesi çevre yolunda motosikletin üzerine yatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, Fethiye Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Trafik ekipleri tarafından sürücüye 5 ayrı maddeden toplam ayrı ayrı ceza yazıldı.Sürücüye 5 ayrı maddeden toplam 7 bin 558 TL cezai işle uygulandı. Sürücünün kullandığı motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

türkiye

fethiye

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fethiye, motosiklet, ceza