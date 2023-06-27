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Yatarak motosiklet kullanan sürücüye 7 bin lira ceza
Yatarak motosiklet kullanan sürücüye 7 bin lira ceza
Muğla’nın Fethiye ilçesinde genç bir sürücü motosiklet üzerinde yatarak yaptığı sürüş sonrası motosikletine el konuldu , hem de 7 bin 558 TL ceza yedi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
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Fethiye Çiftlik Mahallesi çevre yolunda motosikletin üzerine yatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, Fethiye Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Trafik ekipleri tarafından sürücüye 5 ayrı maddeden toplam ayrı ayrı ceza yazıldı.Sürücüye 5 ayrı maddeden toplam 7 bin 558 TL cezai işle uygulandı. Sürücünün kullandığı motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.
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fethiye, motosiklet, ceza

Yatarak motosiklet kullanan sürücüye 7 bin lira ceza

22:54 27.06.2023
© İHAYatarak motosiklet kullanan sürücüye 7 bin lira ceza
Yatarak motosiklet kullanan sürücüye 7 bin lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© İHA
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde genç bir sürücü motosiklet üzerinde yatarak yaptığı sürüş sonrası motosikletine el konuldu , hem de 7 bin 558 TL ceza yedi.
Fethiye Çiftlik Mahallesi çevre yolunda motosikletin üzerine yatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, Fethiye Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Trafik ekipleri tarafından sürücüye 5 ayrı maddeden toplam ayrı ayrı ceza yazıldı.
Sürücüye 5 ayrı maddeden toplam 7 bin 558 TL cezai işle uygulandı. Sürücünün kullandığı motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.
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