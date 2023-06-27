https://sputniknews.com.tr/20230627/unlu-oyuncu-ozgur-ozberke-trafikte-siddet-kafama-tekme-yedim-1072917025.html
Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e trafikte şiddet: 'Kafama tekme yedim'
Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e trafikte şiddet: 'Kafama tekme yedim'
Ünlü oyuncu Özgür Özberk, Kadıköy’de yaya geçidinden süratli geçtiği için uyardığı sürücü tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun darp edildiği anlar güvenlik... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T13:28+0300
2023-06-27T13:28+0300
2023-06-27T13:28+0300
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Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de Erenköy Mahallesi Ethem Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan oyuncu iddiaya göre süratli bir şekilde ilerleyen sürücüyü uyardığı gerekçesiyle darp edildi. Araçtan inen şahıs ünlü oyunca tekme yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan oyuncu darp raporu alarak magandadan şikayetçi oldu. Sosyal medya hesabından Özberk, boyunlukla sedyeye uzanmış halde çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Yaya geçidine hızla giren araca 'Kardeşim dikkat etsene' dediğim için darp edildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230625/koyunu-doverek-bayiltan-kasap-yormak-icin-oyle-yaptim-1072835192.html
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türkiye, istanbul, kadıköy, oyuncu, özgür özberk
türkiye, istanbul, kadıköy, oyuncu, özgür özberk
Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e trafikte şiddet: 'Kafama tekme yedim'
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Ünlü oyuncu Özgür Özberk, Kadıköy’de yaya geçidinden süratli geçtiği için uyardığı sürücü tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Özberk sosyal medya hesabından, "Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım" açıklamasında bulundu.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de Erenköy Mahallesi Ethem Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan oyuncu iddiaya göre süratli bir şekilde ilerleyen sürücüyü uyardığı gerekçesiyle darp edildi. Araçtan inen şahıs ünlü oyunca tekme yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan oyuncu darp raporu alarak magandadan şikayetçi oldu. Sosyal medya hesabından Özberk, boyunlukla sedyeye uzanmış halde çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Yaya geçidine hızla giren araca 'Kardeşim dikkat etsene' dediğim için darp edildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi” açıklamasında bulundu.