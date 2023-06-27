https://sputniknews.com.tr/20230627/ukrayna-ordusunun-elindeki-abd-yapimi-zirhli-aracin-patladigi-anin-goruntusu-paylasildi-1072929169.html

Ukrayna ordusunun elindeki ABD yapımı zırhlı aracın patladığı anın görüntüsü paylaşıldı

Ukrayna ordusunun elindeki ABD yapımı zırhlı aracın patladığı anın görüntüsü paylaşıldı

Rusya Pasifik Filosu 40. Deniz Piyade Tugayı askerleri, Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun yurtdışından aldığı araçlardan oluşan bir konvoyu durdurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T17:31+0300

2023-06-27T17:31+0300

2023-06-27T17:35+0300

ukrayna krizi

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zırhlı araç

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rusya

saldırı

mayın

patlama

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı videoda, konvoyun başında gelen ABD yapımı Oshkosh zırhlı savaş aracının geçtiği sırada mayının patladığı görülüyor. Patlama sonrası konvoyun düzeni bozuluyor, araçlar tuzağa düşüyor ve birçok Ukraynalı asker kaçıyor.Olayı anlatan 'Lavrik' lakablı bir Rus asker, “Konvoyun bir kısmı anti-tank mayınlara basarak patladı. Bir kısmı güdümlü tanksavar füzelerle vuruldu. Bu teçhizat türü de mayına bastı. Mürettebat araçtan çıktı ve diğer mürettebatlar gibi kaçtı” ifadelerini kullandı.Tank alayı komutanı Rusya Kahramanı Ruslan Kurbanov, ABD yapımı zırhlı aracı savaş alanından çıkarmaya yardımcı oldu.Oshkosh’u inceledikten sonra 'hayal kırıklığına uğradığını' söyleyen Kurbanov, “Çok aciz. Elektrik donanımı, şarapnelin isabet etmesi sonucu çalışmayı bırakıyor” dedi.Komutan, ele geçirilen teçhizatı kendi ihtiyaçları için kullandıklarını veya inceleme için merkeze gönderdiklerini anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-basini-batinin-onemli-kazanim-icin-sikistirdigi-kiev-yavas-kalmasini-hava-durumuna-bagladi-1072923001.html

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ukrayna, zırhlı araç, tank, rusya, saldırı, mayın, patlama