https://sputniknews.com.tr/20230627/ukrayna-ordusunun-elindeki-abd-yapimi-zirhli-aracin-patladigi-anin-goruntusu-paylasildi-1072929169.html
Ukrayna ordusunun elindeki ABD yapımı zırhlı aracın patladığı anın görüntüsü paylaşıldı
Ukrayna ordusunun elindeki ABD yapımı zırhlı aracın patladığı anın görüntüsü paylaşıldı
Rusya Pasifik Filosu 40. Deniz Piyade Tugayı askerleri, Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun yurtdışından aldığı araçlardan oluşan bir konvoyu durdurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T17:31+0300
2023-06-27T17:31+0300
2023-06-27T17:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
zırhlı araç
tank
rusya
saldırı
mayın
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065742737_0:125:2401:1476_1920x0_80_0_0_8f033602004e8ec4066de0ec7fcdad28.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı videoda, konvoyun başında gelen ABD yapımı Oshkosh zırhlı savaş aracının geçtiği sırada mayının patladığı görülüyor. Patlama sonrası konvoyun düzeni bozuluyor, araçlar tuzağa düşüyor ve birçok Ukraynalı asker kaçıyor.Olayı anlatan 'Lavrik' lakablı bir Rus asker, “Konvoyun bir kısmı anti-tank mayınlara basarak patladı. Bir kısmı güdümlü tanksavar füzelerle vuruldu. Bu teçhizat türü de mayına bastı. Mürettebat araçtan çıktı ve diğer mürettebatlar gibi kaçtı” ifadelerini kullandı.Tank alayı komutanı Rusya Kahramanı Ruslan Kurbanov, ABD yapımı zırhlı aracı savaş alanından çıkarmaya yardımcı oldu.Oshkosh’u inceledikten sonra 'hayal kırıklığına uğradığını' söyleyen Kurbanov, “Çok aciz. Elektrik donanımı, şarapnelin isabet etmesi sonucu çalışmayı bırakıyor” dedi.Komutan, ele geçirilen teçhizatı kendi ihtiyaçları için kullandıklarını veya inceleme için merkeze gönderdiklerini anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-basini-batinin-onemli-kazanim-icin-sikistirdigi-kiev-yavas-kalmasini-hava-durumuna-bagladi-1072923001.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065742737_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_979c10e2a2e662856ec2a814fe53256d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, zırhlı araç, tank, rusya, saldırı, mayın, patlama
ukrayna, zırhlı araç, tank, rusya, saldırı, mayın, patlama
Ukrayna ordusunun elindeki ABD yapımı zırhlı aracın patladığı anın görüntüsü paylaşıldı
17:31 27.06.2023 (güncellendi: 17:35 27.06.2023) Abone ol
Rusya Pasifik Filosu 40. Deniz Piyade Tugayı askerleri, Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun yurtdışından aldığı araçlardan oluşan bir konvoyu durdurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı videoda, konvoyun başında gelen ABD yapımı Oshkosh zırhlı savaş aracının geçtiği sırada mayının patladığı görülüyor.
Patlama sonrası konvoyun düzeni bozuluyor, araçlar tuzağa düşüyor ve birçok Ukraynalı asker kaçıyor.
Olayı anlatan 'Lavrik' lakablı bir Rus asker, “Konvoyun bir kısmı anti-tank mayınlara basarak patladı. Bir kısmı güdümlü tanksavar füzelerle vuruldu. Bu teçhizat türü de mayına bastı. Mürettebat araçtan çıktı ve diğer mürettebatlar gibi kaçtı” ifadelerini kullandı.
Tank alayı komutanı Rusya Kahramanı Ruslan Kurbanov, ABD yapımı zırhlı aracı savaş alanından çıkarmaya yardımcı oldu.
Oshkosh’u inceledikten sonra 'hayal kırıklığına uğradığını' söyleyen Kurbanov, “Çok aciz. Elektrik donanımı, şarapnelin isabet etmesi sonucu çalışmayı bırakıyor” dedi.
Komutan, ele geçirilen teçhizatı kendi ihtiyaçları için kullandıklarını veya inceleme için merkeze gönderdiklerini anlattı.