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Türk milli tekvandoculardan 3. Avrupa Oyunları'nda 2 altın madalya
Türk milli tekvandoculardan 3. Avrupa Oyunları'nda 2 altın madalya
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşının son gününde Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T05:43+0300
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spor
tekvando
türkiye tekvando federasyonu
altın madalya
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Krynica-Zdroj şehrinde Krynica Zdroj Arena'da gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında bugün 4 sporcu tatamiye çıktı.Kadınlar +73 kiloda son dünya şampiyonu Nafia Kuş, Avrupa Oyunları'nda Macar, Bulgar ve Fransız rakiplerini yenerek finale kaldı. Finalde ev sahibi Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'la karşılaşan Nafia, rakibini 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Nafia Kuş, dünya ve Avrupa şampiyonluklarına, Avrupa Oyunları altın madalyası da ekledi.Bir altın da 17 yaşındaki Sude Yaren'denGünün altın madalya kazanan diğer ismi 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar oldu.Milli sporcu sırasıyla Macar, Fransız ve Hırvat rakiplerini yenerek finalde Sırbistan'dan Nadica Bozanic ile karşılaştı. Sırp sporcuyu 2-0 yenen 17 yaşındaki milli sporcu, altın madalyayı boynuna taktı.Emre Kutalmış Ateşli'den bronz madalyaErkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya aldı.Moldovalı rakibini yenerek çeyrek finale çıkan Türk milli sporcu Büyük Britanyalı rakibine yenildi. Rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde eden Emre Kutalmış, Norveçli ve İspanyol sporcuları yenerek bronz madalya kazandı.Avrupa şampiyonluğu bulunan, son Dünya Şampiyonası'nda bronz kazanan Emre Kutalmış, Polonya'da da bronz madalya elde etti.Bir diğer Türk milli sporcu Enbiye Taha Biçer ise 87 kiloda çıktığı bronz madalya maçını kaybetti.Milli tekvandocular oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı. Türkiye, tekvandoda madalya sıralamasında 3. oldu.
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tekvando, türkiye tekvando federasyonu, altın madalya

Türk milli tekvandoculardan 3. Avrupa Oyunları'nda 2 altın madalya

05:43 27.06.2023
© AATekvando
Tekvando - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
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Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşının son gününde Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı.
Krynica-Zdroj şehrinde Krynica Zdroj Arena'da gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında bugün 4 sporcu tatamiye çıktı.
Kadınlar +73 kiloda son dünya şampiyonu Nafia Kuş, Avrupa Oyunları'nda Macar, Bulgar ve Fransız rakiplerini yenerek finale kaldı. Finalde ev sahibi Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'la karşılaşan Nafia, rakibini 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Nafia Kuş, dünya ve Avrupa şampiyonluklarına, Avrupa Oyunları altın madalyası da ekledi.

Bir altın da 17 yaşındaki Sude Yaren'den

Günün altın madalya kazanan diğer ismi 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar oldu.
Milli sporcu sırasıyla Macar, Fransız ve Hırvat rakiplerini yenerek finalde Sırbistan'dan Nadica Bozanic ile karşılaştı. Sırp sporcuyu 2-0 yenen 17 yaşındaki milli sporcu, altın madalyayı boynuna taktı.

Emre Kutalmış Ateşli'den bronz madalya

Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya aldı.
Moldovalı rakibini yenerek çeyrek finale çıkan Türk milli sporcu Büyük Britanyalı rakibine yenildi. Rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde eden Emre Kutalmış, Norveçli ve İspanyol sporcuları yenerek bronz madalya kazandı.
Avrupa şampiyonluğu bulunan, son Dünya Şampiyonası'nda bronz kazanan Emre Kutalmış, Polonya'da da bronz madalya elde etti.
Bir diğer Türk milli sporcu Enbiye Taha Biçer ise 87 kiloda çıktığı bronz madalya maçını kaybetti.
Milli tekvandocular oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı. Türkiye, tekvandoda madalya sıralamasında 3. oldu.
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