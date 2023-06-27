Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Putin'e destek telefonu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Bin Selman, Riyad'ın talebi üzerine bir telefon konuşması gerçekleştirdi.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, konuşma sırasında, Rusya'da yaşanan Wagner isyanı sırasında anayasal düzenin, vatandaşların can ve güvenliğinin korunması için Rusya yönetimi tarafından alınan önlemleri desteklediğini ifade etti.



Taraflar, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı çıkara dayanan işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik bir dizi konuyu istişare ederken Rus lider Vladimir Putin, Selman'dan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'a ve Suudi halkına Kurban Bayramı tebriklerini iletmesini istedi.



Putin ve Selman, temasları sürdürme konusunda da mutabakat sağladı.