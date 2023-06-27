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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Putin'e destek telefonu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Putin'e destek telefonu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 24 Haziran'daki Wagner isyanı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından alınan kararları... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T14:39+0300
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dünya
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suudi arabistan
ortadoğu
destek
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telefon görüşmesi
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Bin Selman, Riyad'ın talebi üzerine bir telefon konuşması gerçekleştirdi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, konuşma sırasında, Rusya'da yaşanan Wagner isyanı sırasında anayasal düzenin, vatandaşların can ve güvenliğinin korunması için Rusya yönetimi tarafından alınan önlemleri desteklediğini ifade etti.Taraflar, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı çıkara dayanan işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik bir dizi konuyu istişare ederken Rus lider Vladimir Putin, Selman'dan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'a ve Suudi halkına Kurban Bayramı tebriklerini iletmesini istedi.Putin ve Selman, temasları sürdürme konusunda da mutabakat sağladı.
https://sputniknews.com.tr/20230626/kremlin-putin-ve-bae-lideri-rusyadaki-isyan-girisimini-gorustu-1072899144.html
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rusya, suudi arabistan, ortadoğu, destek, telefon, telefon görüşmesi, wagner grubu
rusya, suudi arabistan, ortadoğu, destek, telefon, telefon görüşmesi, wagner grubu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Putin'e destek telefonu

14:39 27.06.2023 (güncellendi: 14:40 27.06.2023)
© AFP 2023 / Ludovic MARIN / Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AFP 2023 / Ludovic MARIN /
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 24 Haziran'daki Wagner isyanı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından alınan kararları desteklediğini söyledi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Bin Selman, Riyad'ın talebi üzerine bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, konuşma sırasında, Rusya'da yaşanan Wagner isyanı sırasında anayasal düzenin, vatandaşların can ve güvenliğinin korunması için Rusya yönetimi tarafından alınan önlemleri desteklediğini ifade etti.

Taraflar, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı çıkara dayanan işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik bir dizi konuyu istişare ederken Rus lider Vladimir Putin, Selman'dan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'a ve Suudi halkına Kurban Bayramı tebriklerini iletmesini istedi.

Putin ve Selman, temasları sürdürme konusunda da mutabakat sağladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
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Kremlin: Putin ve BAE lideri, Rusya’daki isyan girişimini görüştü
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