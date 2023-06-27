https://sputniknews.com.tr/20230627/sp-yukselen-faiz-oranlarinin-etkisi-avrupada-henuz-hissedilmedi-1072934543.html
S&P: Yükselen faiz oranlarının etkisi Avrupa'da henüz hissedilmedi
S&P: Yükselen faiz oranlarının etkisi Avrupa'da henüz hissedilmedi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yükselen faiz oranlarının gerçek etkisinin henüz Avrupa genelinde hissedilmediğini... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T20:39+0300
2023-06-27T20:39+0300
2023-06-27T20:39+0300
ekonomi
avrupa
standart & poor's
faiz
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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, merkez bankaları enflasyonu kontrol altına almaya ve fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken, kredi koşullarının daha da sıkılaşacağı aktarıldı.Açıklamada, yükselen faiz oranlarının gerçek etkisinin henüz Avrupa genelinde hissedilmediği belirtildi.Euro bölgesinde 2025'ten önce enflasyonun kontrol altına alınmasının ve fiyat istikrarının sağlanmasının beklenmediğine işaret edilen açıklamada, daha kısıtlayıcı faiz oranlarıyla bankaların riskten daha fazla kaçınacağı, fonlama maliyetlerinin yükseleceği ve yatırımcılar ile borç verenlerin kredi kalitesine odaklanmasının artacağı kaydedildi.Açıklamada, ekonomik döngünün de zayıfladığı belirtilerek, bunun şirketler ve hanehalkı üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı ancak Euro Bölgesi'nin derin bir resesyon yaşamasının beklenmediği ifade edildi.Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyümenin son zamanlardaki direncine rağmen kırılgan olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, artan faiz oranlarının konut piyasası ve tüketici talebi üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturmasıyla düşük işsizlik, devam eden mali destek ve Kovid-19 sonrası yaşanan toparlanmanın oluşturduğu rüzgarın muhtemelen azalacağı aktarıldı.Açıklamada, Ukrayna'daki savaşın yeni ve potansiyel olarak tehlikeli bir aşamaya girdiğine işaret edilerek, Ukrayna'nın saldırıya geçmeye çalışırken, Rusya'da savaşın gidişatına yönelik hassasiyetlerin Wagner grubunun son isyanının ardından daha da arttığı kaydedildi.
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avrupa, standart & poor's, faiz
avrupa, standart & poor's, faiz
S&P: Yükselen faiz oranlarının etkisi Avrupa'da henüz hissedilmedi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yükselen faiz oranlarının gerçek etkisinin henüz Avrupa genelinde hissedilmediğini bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, merkez bankaları enflasyonu kontrol altına almaya ve fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken, kredi koşullarının daha da sıkılaşacağı aktarıldı.
Açıklamada, yükselen faiz oranlarının gerçek etkisinin henüz Avrupa genelinde hissedilmediği belirtildi.
Euro bölgesinde 2025'ten önce enflasyonun kontrol altına alınmasının ve fiyat istikrarının sağlanmasının beklenmediğine işaret edilen açıklamada, daha kısıtlayıcı faiz oranlarıyla bankaların riskten daha fazla kaçınacağı, fonlama maliyetlerinin yükseleceği ve yatırımcılar ile borç verenlerin kredi kalitesine odaklanmasının artacağı kaydedildi.
Açıklamada, ekonomik döngünün de zayıfladığı belirtilerek, bunun şirketler ve hanehalkı üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı ancak Euro Bölgesi'nin derin bir resesyon yaşamasının beklenmediği ifade edildi.
Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyümenin son zamanlardaki direncine rağmen kırılgan olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, artan faiz oranlarının konut piyasası ve tüketici talebi üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturmasıyla düşük işsizlik, devam eden mali destek ve Kovid-19 sonrası yaşanan toparlanmanın oluşturduğu rüzgarın muhtemelen azalacağı aktarıldı.
Açıklamada, Ukrayna'daki savaşın yeni ve potansiyel olarak tehlikeli bir aşamaya girdiğine işaret edilerek, Ukrayna'nın saldırıya geçmeye çalışırken, Rusya'da savaşın gidişatına yönelik hassasiyetlerin Wagner grubunun son isyanının ardından daha da arttığı kaydedildi.