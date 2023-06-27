Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
10:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör Kosaçev: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Narışkin: Batı’nın derin yanılgısı
11:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, 3'üncü ve 4'üncü nükleer santrali nereye yapacak?
12:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Nazilerin, ‘Açlık Planı'nın tam metni ilk kez ortaya çıktı
13:31
3 dk
HABERLER
Gazeteci Sina Koloğlu 'casus yazılım' dizisini anlattı
14:00
18 dk
ÖZEL HABER
Dış politika uzmanı Temur: Türkiye Avrasya’nın kalpgahında
14:45
5 dk
HABERLER
Gazeteci Toygun Atilla Varlık Fonu vurgununun detaylarını anlatıyor
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus ve Çin petrol şirketleri ulusal para birimini geçti
15:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot, çıktığı ilk muharebe uçuşunda öldü
16:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rosneft Başkanı Seçin: Avrupa enerji sektörü tamamen ABD’ye bağımlı hale geldi
17:41
2 dk
HABERLER
Turizm bölgesine akın edenleri neler bekliyor, çevre muhabiri Yusuf Yavuz anlatıyor
18:00
14 dk
ÖZEL HABER
Alman medyası: Amonyak boru hattını Ukrayna ordusu havaya uçurmuş olabilir
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin ihracatında Ruble ve Yuan artışı
19:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya ticaretinde AB’nin yerini Türkiye, Çin, Hindistan ve Azerbaycan
20:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
AB’den Kiev’e şartlı yardım: Yolsuzlukla mücadele edin
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
22:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
23:41
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230627/siyasi-partiler-arasi-bayramlasma-programlari-belli-oldu-1072900558.html
Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu
Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu
Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu. Bayramlaşma programı, Kurban Bayramı'nın ikinci günü yapılacak. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T00:55+0300
2023-06-27T00:55+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
ak parti
yeşil sol parti
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
bbp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071791902_6:0:840:469_1920x0_80_0_0_4bff801547defd20ca91920a2a23c571.jpg
Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma etkinliği bu yıl da bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek.AK Parti'nin kabul heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığında Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Reşide Yüksel, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük, ziyaret heyetinde ise Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Kurtcan Çelebi, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyeleri Hatice Atan ve Sena Aktürk, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeleri Derya Çıraklı ve Mustafa Öztürk bulunuyor.AK Parti'de ilk bayramlaşma 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak, MHP, HÜR DAVA, BBP, İYİ Parti ve diğer partilerle devam edecek.CHP'nin kabul heyeti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığında Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitoğ'dan, ziyaret heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Kadın Kolları MYK Üyeleri Armağan Akyüz, Ayten Gülsever ve Çiğdem Geceoğlu, Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Dalbudak ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sezgin Kaya'dan oluşuyor.CHP ise AK Parti, MHP, İYİ Parti, DSP, HDP ve Yeşil Sol Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve diğer partilerle bayramlaşacak.- MHP ve İYİ PartiMHP kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında MYK Üyesi Mertcan Ağaç, Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe, ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK Üyesi Fatih Çetinkaya ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy bulunuyor.MHP de AK Parti, CHP, BBP, DSP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.İYİ Parti kabul heyetinde Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, GİK Üyeleri Ali Demir ve İrem Yaman, ziyaret heyetinde ise Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve GİK Üyesi Fatih Koca yer alıyor.İYİ Parti ise AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek ve DEVA Partisinin de aralarında bulunduğu partilerle bayramlaşacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071791902_111:0:736:469_1920x0_80_0_0_1a58194d6658617bc0adca2e4d57190b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, yeşil sol parti, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bbp, büyük birlik partisi (bbp), bayram
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, yeşil sol parti, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bbp, büyük birlik partisi (bbp), bayram

Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu

00:55 27.06.2023
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu. Bayramlaşma programı, Kurban Bayramı'nın ikinci günü yapılacak.
Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma etkinliği bu yıl da bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek.
AK Parti'nin kabul heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığında Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Reşide Yüksel, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük, ziyaret heyetinde ise Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Kurtcan Çelebi, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyeleri Hatice Atan ve Sena Aktürk, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeleri Derya Çıraklı ve Mustafa Öztürk bulunuyor.
AK Parti'de ilk bayramlaşma 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak, MHP, HÜR DAVA, BBP, İYİ Parti ve diğer partilerle devam edecek.
CHP'nin kabul heyeti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığında Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitoğ'dan, ziyaret heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Kadın Kolları MYK Üyeleri Armağan Akyüz, Ayten Gülsever ve Çiğdem Geceoğlu, Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Dalbudak ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sezgin Kaya'dan oluşuyor.
CHP ise AK Parti, MHP, İYİ Parti, DSP, HDP ve Yeşil Sol Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve diğer partilerle bayramlaşacak.

- MHP ve İYİ Parti

MHP kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında MYK Üyesi Mertcan Ağaç, Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe, ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK Üyesi Fatih Çetinkaya ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy bulunuyor.
MHP de AK Parti, CHP, BBP, DSP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.
İYİ Parti kabul heyetinde Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, GİK Üyeleri Ali Demir ve İrem Yaman, ziyaret heyetinde ise Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve GİK Üyesi Fatih Koca yer alıyor.
İYİ Parti ise AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek ve DEVA Partisinin de aralarında bulunduğu partilerle bayramlaşacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала