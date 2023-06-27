https://sputniknews.com.tr/20230627/sigindiklari-kulubeye-yildirim-dustu-2-olu-1-yarali-1072904945.html
Sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da 2 kişi tarlada çalışırken şiddetli yağıştan korunmak için kulübeye sığındı. Kulübeye yıldırım isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T08:42+0300
2023-06-27T08:42+0300
2023-06-27T08:42+0300
türkiye
yıldırım
kastamonu
kulübe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072904791_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_30871790c1f66533c346376db7c16d4b.jpg
Kastamonu'da Hikmet Şen (58), Salim Demir (50) ve Hakkı Sinan Şen (36), sarımsak tarlasında çalıştıkları sırada sağanak yağışa yakalandı. 3 kişi sağanak yağıştan korunmak için tarlanın yakınında bulunan kulübeye sığındı. Vatandaşların sığındığı kulübenin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Hikmet Şen, Salim Demir ve Hakkı Sinan Şen yaralandı. Şahısların yakınları, yaralıları traktörün arkasında bulunan teknenin içerisine koyarak yol kenarına kadar getirdi. Burada sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hikmet Şen ile Salim Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hakkı Sinan Şen ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Soruşturma sürüyorOlayın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Hikmet Şen ile Salim Demir’in cenazeleri, morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
türkiye
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072904791_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_baaab44302c38cce6117504f5c4e3ea0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yıldırım, kastamonu, kulübe
yıldırım, kastamonu, kulübe
Sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Abone ol
Kastamonu'da 2 kişi tarlada çalışırken şiddetli yağıştan korunmak için kulübeye sığındı. Kulübeye yıldırım isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'da Hikmet Şen (58), Salim Demir (50) ve Hakkı Sinan Şen (36), sarımsak tarlasında çalıştıkları sırada sağanak yağışa yakalandı. 3 kişi sağanak yağıştan korunmak için tarlanın yakınında bulunan kulübeye sığındı. Vatandaşların sığındığı kulübenin üzerine yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sonucu Hikmet Şen, Salim Demir ve Hakkı Sinan Şen yaralandı. Şahısların yakınları, yaralıları traktörün arkasında bulunan teknenin içerisine koyarak yol kenarına kadar getirdi. Burada sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hikmet Şen ile Salim Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hakkı Sinan Şen ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Olayın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Hikmet Şen ile Salim Demir’in cenazeleri, morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.