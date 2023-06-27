https://sputniknews.com.tr/20230627/sigindiklari-kulubeye-yildirim-dustu-2-olu-1-yarali-1072904945.html

Sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da 2 kişi tarlada çalışırken şiddetli yağıştan korunmak için kulübeye sığındı. Kulübeye yıldırım isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T08:42+0300

2023-06-27T08:42+0300

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türkiye

yıldırım

kastamonu

kulübe

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Kastamonu'da Hikmet Şen (58), Salim Demir (50) ve Hakkı Sinan Şen (36), sarımsak tarlasında çalıştıkları sırada sağanak yağışa yakalandı. 3 kişi sağanak yağıştan korunmak için tarlanın yakınında bulunan kulübeye sığındı. Vatandaşların sığındığı kulübenin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Hikmet Şen, Salim Demir ve Hakkı Sinan Şen yaralandı. Şahısların yakınları, yaralıları traktörün arkasında bulunan teknenin içerisine koyarak yol kenarına kadar getirdi. Burada sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hikmet Şen ile Salim Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hakkı Sinan Şen ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Soruşturma sürüyorOlayın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Hikmet Şen ile Salim Demir’in cenazeleri, morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

kastamonu

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yıldırım, kastamonu, kulübe