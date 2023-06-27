https://sputniknews.com.tr/20230627/putinden-askerlere-ic-savas-yasanmasini-onlediniz-1072916792.html
Putin’den askerlere: İç savaş yaşanmasını önlediniz
Putin’den askerlere: İç savaş yaşanmasını önlediniz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’cilerin ayaklanması sırasında görev başında olan asker ve kolluk kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T13:21+0300
2023-06-27T13:21+0300
2023-06-27T13:34+0300
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rusya, vladimir putin, wagner grubu
rusya, vladimir putin, wagner grubu
Putin’den askerlere: İç savaş yaşanmasını önlediniz
13:21 27.06.2023 (güncellendi: 13:34 27.06.2023) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’cilerin ayaklanması sırasında görev başında olan asker ve kolluk kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bir iç savaş yaşanmasının önünü kestiniz” dedi.