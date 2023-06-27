https://sputniknews.com.tr/20230627/putin-savunma-bakanligi-askerleri-silahli-isyanin-bastirilmasinda-ozel-rol-oynadi-1072922898.html
Putin: Savunma Bakanlığı askerleri silahlı isyanın bastırılmasında özel rol oynadı
Putin: Savunma Bakanlığı askerleri silahlı isyanın bastırılmasında özel rol oynadı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı askerlerinin silahlı isyanın bastırılmasında özel rol oynadığını belirtti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T15:35+0300
2023-06-27T15:35+0300
2023-06-27T15:42+0300
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rusya
vladimir putin
wagner grubu
isyan
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Rusya lideri Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı askerleri ile bir araya geldiği toplantıda kendilerine silahlı isyanın bastırılması ile ilgili hazırlıkları için teşekkür etti.Kremlin’de Rusya Savunma Bakanlığı, Rosgvardiya (Ulusal Muhafızlar), FSB (Federal Güvenlik Servisi) ve İçişleri Bakanlığı temsilcileriyle bir araya gelerek teşekkür ettiğini hatırlatan Putin, “Ancak (isyanı bastırma hazırlıkları anlamında) şüphesiz siz ve arkadaşlarınız özel rol oynadınız. Bu nedenle sizlere içtenlikle teşekkür ederim” diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı, Wagner Grubu’nun harcamalarının tamamıyla devlet tarafından karşılandığını belirtti ve Mayıs 2022-Mayıs 2023 döneminde Wagner’e 86 milyar ruble (1 milyar dolar) ödeme yapıldığını kaydetti.Putin, ismini vermediği ve ‘Concord şirketinin sahibi’ olarak bahsettiği Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in askeri ihalelerden bir sene içinde 80 milyar ruble (yaklaşık 937.3 milyon dolar) kazandığını söyleyerek, “Umarım kimse bir şey çalmamıştır, ya da az çalmıştır. Bu konuyla da ilgileneceğiz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/putinden-askerlere-ic-savas-yasanmasini-onlediniz-1072916792.html
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rusya, vladimir putin, wagner grubu, isyan
rusya, vladimir putin, wagner grubu, isyan
Putin: Savunma Bakanlığı askerleri silahlı isyanın bastırılmasında özel rol oynadı
15:35 27.06.2023 (güncellendi: 15:42 27.06.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı askerlerinin silahlı isyanın bastırılmasında özel rol oynadığını belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı askerleri ile bir araya geldiği toplantıda kendilerine silahlı isyanın bastırılması ile ilgili hazırlıkları için teşekkür etti.
Kremlin’de Rusya Savunma Bakanlığı, Rosgvardiya (Ulusal Muhafızlar), FSB (Federal Güvenlik Servisi) ve İçişleri Bakanlığı temsilcileriyle bir araya gelerek teşekkür ettiğini hatırlatan Putin, “Ancak (isyanı bastırma hazırlıkları anlamında) şüphesiz siz ve arkadaşlarınız özel rol oynadınız. Bu nedenle sizlere içtenlikle teşekkür ederim” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı, Wagner Grubu’nun harcamalarının tamamıyla devlet tarafından karşılandığını belirtti ve Mayıs 2022-Mayıs 2023 döneminde Wagner’e 86 milyar ruble (1 milyar dolar) ödeme yapıldığını kaydetti.
Putin, ismini vermediği ve ‘Concord şirketinin sahibi’ olarak bahsettiği Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in askeri ihalelerden bir sene içinde 80 milyar ruble (yaklaşık 937.3 milyon dolar) kazandığını söyleyerek, “Umarım kimse bir şey çalmamıştır, ya da az çalmıştır. Bu konuyla da ilgileneceğiz” ifadelerini kullandı.