https://sputniknews.com.tr/20230627/pazar-yerine-park-edilmis-aracin-sahibini-bulamayinca-transpaletle-tasidilar-1072922802.html
Pazar yerine park edilmiş aracın sahibini bulamayınca transpaletle taşıdılar
Pazar yerine park edilmiş aracın sahibini bulamayınca transpaletle taşıdılar
Avcılar’da bir grup pazar esnafı, tezgahları kuracakları yerde park halinde olan aracı, sahibine ulaşamayınca transpaletle taşıyıp yerini değiştirdi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T16:01+0300
2023-06-27T16:01+0300
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yaşam
araba
park
istanbul
video
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Olay, saat 07.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa kurulan Çarşamba Pazarı, bayram nedeniyle bugün kurulmak istendi. Ancak durumdan habersiz olan vatandaşların aracı, sokakta park halinde olunca pazar esnafı sahiplerine ulaşmak istedi. Ulaşamamaları üzerine esnaf, transpalet kullanarak aracın yerini değiştirdi. İlginç anlar kameralara yansırken, olayı gören vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/marti-ve-ibbden-proje-park-yerleri-insa-edilecek-15-metreden-dar-kaldirimlara-park-yapilamayacak-1065915467.html
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Pazar yerine park edilmiş aracın sahibini bulamayınca transpaletle taşıdılar
Pazar yerine park edilmiş aracın sahibini bulamayınca transpaletle taşıdılar
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araba, park, istanbul, video
araba, park, istanbul, video
Pazar yerine park edilmiş aracın sahibini bulamayınca transpaletle taşıdılar
16:01 27.06.2023 (güncellendi: 16:31 27.06.2023) Abone ol
Avcılar’da bir grup pazar esnafı, tezgahları kuracakları yerde park halinde olan aracı, sahibine ulaşamayınca transpaletle taşıyıp yerini değiştirdi.
Olay, saat 07.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokağa kurulan Çarşamba Pazarı, bayram nedeniyle bugün kurulmak istendi.
Ancak durumdan habersiz olan vatandaşların aracı, sokakta park halinde olunca pazar esnafı sahiplerine ulaşmak istedi. Ulaşamamaları üzerine esnaf, transpalet kullanarak aracın yerini değiştirdi. İlginç anlar kameralara yansırken, olayı gören vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi.