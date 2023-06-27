https://sputniknews.com.tr/20230627/pariste-gecen-haftaki-patlamada-yikilan-binanin-enkazinda-ceset-bulundu-1072931723.html

Paris'te geçen haftaki patlamada yıkılan binanın enkazında ceset bulundu

Paris'te geçen haftaki patlamada yıkılan binanın enkazında ceset bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te 21 Haziran'da meydana gelen patlamada yıkılan binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T19:12+0300

2023-06-27T19:12+0300

2023-06-27T19:12+0300

dünya

paris

doğalgaz patlaması

fransa

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Fransız kamu yayıncı Franceinfo'nun emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, arama kurtarma ekipleri, geçen hafta Paris'in 5'inci bölgesinde meydana gelen patlamada yıkılan binanın enkazından cansız beden çıkardı.Kimliği henüz tespit edilmeyen cesedin, geçen haftadan bu yana kayıp öğretmene ait olup olmadığı bilinmiyor.OlayParis'in 5'inci Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde bir binada gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtmişti.Savcılık, patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini ve olayla ilgili "kasıtsız yaralama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, patlama nedeniyle binada yangın çıktığını, çevredeki birçok evin camının kırıldığını, enkaz altında aramaların sürdüğünü ve yangının kontrol altına alındığını dile getirmişti.Patlamada 58 kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230621/pariste-patlama-24-kisi-yaralandi-1072717347.html

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paris, doğalgaz patlaması, fransa