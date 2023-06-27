https://sputniknews.com.tr/20230627/pakistanda-asiri-sicaklar-nedeniyle-olenlerin-sayisi-22-oldu-1072900043.html
Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 22 oldu
Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 22 oldu
Aşırı sıcakların etkili olduğu Pakistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T00:42+0300
2023-06-27T00:42+0300
2023-06-27T00:42+0300
dünya
pakistan
aşırı sıcaklar
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Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.Mardan Tıp Kompleksi Başkanı Dr. Tarık Mahmud, aşırı sıcaklık sebebiyle bölgede 18 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Mahmud, ölenlerin çoğunu 50 yaşın üzerindeki kadınların oluşturduğunu belirtti.Ülkede sıcak çarpması sonucu ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.Mardan'da 17-25 Haziran arasında hava sıcaklığı ortalama 40 derece ve üzerinde seyretmişti.Dün, başkent İslamabad'da klimaları çalışmayan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (PIMS) 4 hastanın aşırı sıcaklıktan öldüğü bildirilmişti.
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pakistan, aşırı sıcaklar
Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 22 oldu
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Aşırı sıcakların etkili olduğu Pakistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.
Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.
Mardan Tıp Kompleksi Başkanı Dr. Tarık Mahmud, aşırı sıcaklık sebebiyle bölgede 18 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Mahmud, ölenlerin çoğunu 50 yaşın üzerindeki kadınların oluşturduğunu belirtti.
Ülkede sıcak çarpması sonucu ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.
Mardan'da 17-25 Haziran arasında hava sıcaklığı ortalama 40 derece ve üzerinde seyretmişti.
Dün, başkent İslamabad'da klimaları çalışmayan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (PIMS) 4 hastanın aşırı sıcaklıktan öldüğü bildirilmişti.