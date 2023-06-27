Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için alarm: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör Kosaçev: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Narışkin: Batı’nın derin yanılgısı
11:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, 3'üncü ve 4'üncü nükleer santrali nereye yapacak?
12:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Nazilerin, ‘Açlık Planı'nın tam metni ilk kez ortaya çıktı
13:31
3 dk
HABERLER
Gazeteci Sina Koloğlu 'casus yazılım' dizisini anlattı
14:00
18 dk
ÖZEL HABER
Dış politika uzmanı Temur: Türkiye Avrasya’nın kalpgahında
14:45
5 dk
HABERLER
Gazeteci Toygun Atilla Varlık Fonu vurgununun detaylarını anlatıyor
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus ve Çin petrol şirketleri ulusal para birimini geçti
15:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot, çıktığı ilk muharebe uçuşunda öldü
16:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rosneft Başkanı Seçin: Avrupa enerji sektörü tamamen ABD’ye bağımlı hale geldi
17:41
2 dk
HABERLER
Turizm bölgesine akın edenleri neler bekliyor, çevre muhabiri Yusuf Yavuz anlatıyor
18:00
14 dk
ÖZEL HABER
Alman medyası: Amonyak boru hattını Ukrayna ordusu havaya uçurmuş olabilir
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin ihracatında Ruble ve Yuan artışı
19:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya ticaretinde AB’nin yerini Türkiye, Çin, Hindistan ve Azerbaycan
20:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
AB’den Kiev’e şartlı yardım: Yolsuzlukla mücadele edin
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
22:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
23:41
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230627/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-alarm-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1072903221.html
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için alarm: Gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için alarm: Gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji 27 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre İstanbul, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Artvin çevreleri, Ankara’nın kuzey ve... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T06:26+0300
2023-06-27T06:26+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul hava durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067162671_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f41470483a823132cd6b76c1cc74b888.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Artvin çevreleri, Ankara’nın kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu'nun güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Ülkemizin güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 34°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 28°CParçalı bulutluEGEKıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZKıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorADANA °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 30°CParçalı bulutluMERSİN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 28°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 34°CParçalı bulutluVAN °C, 28°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık
https://sputniknews.com.tr/20230626/bayramda-hava-nasil-olacak-1072881063.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067162671_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_3b01c2889c669e3df031413fd8c22085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için alarm: Gök gürültülü sağanak uyarısı

06:26 27.06.2023
© AAYağmur- Yağış- Meteoroloji
Yağmur- Yağış- Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Meteoroloji 27 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre İstanbul, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Artvin çevreleri, Ankara’nın kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Artvin çevreleri, Ankara’nın kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu'nun güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Ülkemizin güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık
İstanbul / açık hava / sıcak hava / manzara - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
YAŞAM
Bayramda hava nasıl olacak?
Dün, 15:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала