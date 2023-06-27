https://sputniknews.com.tr/20230627/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-alarm-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1072903221.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için alarm: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için alarm: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 27 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre İstanbul, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Artvin çevreleri, Ankara’nın kuzey ve... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T06:26+0300

2023-06-27T06:26+0300

2023-06-27T06:26+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067162671_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f41470483a823132cd6b76c1cc74b888.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Artvin çevreleri, Ankara’nın kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu'nun güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Ülkemizin güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 34°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 28°CParçalı bulutluEGEKıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZKıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorADANA °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 30°CParçalı bulutluMERSİN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 28°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 34°CParçalı bulutluVAN °C, 28°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230626/bayramda-hava-nasil-olacak-1072881063.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu