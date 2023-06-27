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https://sputniknews.com.tr/20230627/memur-ve-emekli-maasina-zam-icin-kritik-tarih-rakam-belli-oluyor-2-senaryo-ortaya-cikti-1072904019.html
Memur ve emekli maaşına zam için kritik tarih: Rakam belli oluyor, 2 senaryo ortaya çıktı
Memur ve emekli maaşına zam için kritik tarih: Rakam belli oluyor, 2 senaryo ortaya çıktı
Asgari ücret zammının ardından milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesini bekliyor. 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T07:24+0300
2023-06-27T07:57+0300
ekonomi
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Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret zammının ardından memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Pazartesi gününe çevrildi. Sabah'ın haberine göre, yeni maaşlar haziran ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına (yüzde 20 civarında bekleniyor) göre belirlenecek. Enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenecek. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin zam yasası da bayramdan hemen sonra Meclis'e gelecek. Tahmini 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında refah payı ile birlikte emekli maaş zammının yüzde 30-35 civarında olması bekleniyor.2 senaryoMemur ve emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 dönemi toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına, yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı da eklenecek ve refah payıyla da birlikte 6 aylık memur zammı belli olacak Refah payı için yasal düzenleme gerekiyor. Yasadaki maddelerden biri en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması olup bunun için 2 seçenek bulunuyor. Birinci seçenek; aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olup bunun yüzde 85 artırılarak 22 bin liraya çıkarılması. Bir diğer formül de 5 bin lira gibi seyyanen artış, kalan kısmın oransal olarak artırılarak 22 bin liraya tamamlanması olacak.Emekli maaşı ne kadar olacak?En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olurken, temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Aylık skalasına göre oransal artış söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin lira arasında alanlar için yüzde 45, 10 bin-15 bin lira arasında alanlara yüzde 40, 15 bin-20 bin lira arasında alanlara yüzde 35, 20 bin lira üzerinde alanlara yüzde 30'luk artış seçenekler arasında. Emeklilere zamda da yüzde 30-35 artış planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/milyonlari-ilgilendiriyor-en-dusuk-emekli-maasinda-rakam-senaryosu-1072776161.html
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memur ve emekli maaşı meclis'ten geçti mi, emekli ve memur maaşı zam, emekli ve memur zammı, memur ve emekli zam oranı
memur ve emekli maaşı meclis'ten geçti mi, emekli ve memur maaşı zam, emekli ve memur zammı, memur ve emekli zam oranı

Memur ve emekli maaşına zam için kritik tarih: Rakam belli oluyor, 2 senaryo ortaya çıktı

07:24 27.06.2023 (güncellendi: 07:57 27.06.2023)
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Asgari ücret zammının ardından milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesini bekliyor. 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında refah payı ile birlikte emekli maaş zammının yüzde 30-35 civarında olması bekleniyor. Zam yasası bayramdan sonra Meclis'e gelecek.
Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret zammının ardından memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Pazartesi gününe çevrildi.
Sabah'ın haberine göre, yeni maaşlar haziran ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına (yüzde 20 civarında bekleniyor) göre belirlenecek. Enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenecek.
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin zam yasası da bayramdan hemen sonra Meclis'e gelecek. Tahmini 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında refah payı ile birlikte emekli maaş zammının yüzde 30-35 civarında olması bekleniyor.

2 senaryo

Memur ve emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 dönemi toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına, yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı da eklenecek ve refah payıyla da birlikte 6 aylık memur zammı belli olacak Refah payı için yasal düzenleme gerekiyor. Yasadaki maddelerden biri en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması olup bunun için 2 seçenek bulunuyor. Birinci seçenek; aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olup bunun yüzde 85 artırılarak 22 bin liraya çıkarılması. Bir diğer formül de 5 bin lira gibi seyyanen artış, kalan kısmın oransal olarak artırılarak 22 bin liraya tamamlanması olacak.

Emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olurken, temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Aylık skalasına göre oransal artış söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin lira arasında alanlar için yüzde 45, 10 bin-15 bin lira arasında alanlara yüzde 40, 15 bin-20 bin lira arasında alanlara yüzde 35, 20 bin lira üzerinde alanlara yüzde 30'luk artış seçenekler arasında. Emeklilere zamda da yüzde 30-35 artış planlanıyor.
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EKONOMİ
En düşük emekli maaşında rakam senaryosu
23 Haziran , 08:27
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