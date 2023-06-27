https://sputniknews.com.tr/20230627/meksikadaki-orman-yangini-7-bin-451-hektarlik-alanda-etkili-oluyor-1072902577.html

Meksika'daki orman yangını 7 bin 451 hektarlık alanda etkili oluyor

Meksika'daki orman yangını 7 bin 451 hektarlık alanda etkili oluyor

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde başlayan orman yangınlarının 7 bin 451 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T03:21+0300

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dünya

meksika

orman yangını

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Meksika basınında çıkan habere göre, Ulusal Ormancılık Komisyonu (Conafor), 9 farklı noktada orman yangınlarının başladığını ve yangınların söndürülmesi için 288 görevlinin aralıksız çalıştığını açıkladı.Conafor, 7 bin 451 hektarlık alanda alevlerin etkili olduğunu ve şu ana kadarki çalışmalarla bazı bölgelerde yangının yarı yarıya azaltıldığını belirtti.Öte yandan Meksika'nın Hidalgo ve Veracruz eyaletlerinde de bir süre önce başlayan yangınlar azalmasına karşın henüz tamamen kontrol altına alınamadı.Helikopterlerin ve yangın söndürme uçaklarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.Conafor, bu eyaletlerde çıkan orman yangınlarında 40 bini aşkın hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirmişti.Meksika'da özellikle aşırı sıcakların etkili olmasıyla her yıl binlerce dönümlük ormanlık alan kül oluyor.Ülkede son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetmişti.

meksika

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