https://sputniknews.com.tr/20230627/meb-duyurdu-yetenek-sinaviyla-ogrenci-alan-okullara-basvuru-kilavuzu-yayimlandi-1072916544.html
MEB duyurdu: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB duyurdu: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T13:17+0300
2023-06-27T13:17+0300
2023-06-27T13:17+0300
türkiye
yetenek sınavı
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
kılavuz
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, güzel sanatlar, spor liseleri, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavı takviminin belli olduğu kaydedildi.Yetenek sınavı için başvurular, "e-Okul" üzerinden kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230626/lgs-tercih-kilavuzu-yayimlandi-1072873867.html
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yetenek sınavı, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), kılavuz
yetenek sınavı, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), kılavuz
MEB duyurdu: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, güzel sanatlar, spor liseleri, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavı takviminin belli olduğu kaydedildi.
Yetenek sınavı için başvurular, "e-Okul" üzerinden kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.