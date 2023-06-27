https://sputniknews.com.tr/20230627/meb-duyurdu-yetenek-sinaviyla-ogrenci-alan-okullara-basvuru-kilavuzu-yayimlandi-1072916544.html

MEB duyurdu: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı

MEB duyurdu: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T13:17+0300

2023-06-27T13:17+0300

2023-06-27T13:17+0300

türkiye

yetenek sınavı

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

kılavuz

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, güzel sanatlar, spor liseleri, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavı takviminin belli olduğu kaydedildi.Yetenek sınavı için başvurular, "e-Okul" üzerinden kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230626/lgs-tercih-kilavuzu-yayimlandi-1072873867.html

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yetenek sınavı, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), kılavuz