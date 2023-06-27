https://sputniknews.com.tr/20230627/markette-unutulan-2-milyon-lirayi-sahibine-teslim-etti-1072907720.html

Markette unutulan 2 milyon lirayı sahibine teslim etti

Markette unutulan 2 milyon lirayı sahibine teslim etti

Erzincan'da bir markette 2 milyon lira unutuldu. Kasiyer, para dolu çantayı sahibine teslim etti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T10:21+0300

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türkiye

market

para

müşteri

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Erzincan Merkez Taksim Mahallesi’nde özel bir markette çalışan 23 yaşındaki Ayşenur Korkmaz, bir müşterinin çantasını markette unutup gittiğini fark etti. Müşterinin uzaklaşması ile kendisine ulaşamayan Ayşegül Korkmaz çantayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir yerde sakladı. Müşteri geri geldiğinde ise 2 milyon lira para bulunan çantayı polis eşliğinde sahibine teslim etti.Para çantasını unutan vatandaş ise teşekkür ederek polis nezaretinde yapılan sayımın ardından kendisine ait olan para çantasını teslim aldı.

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market, para, müşteri