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https://sputniknews.com.tr/20230627/kurtulmus-iftiralarla-bezenmis-haberlerin-hangi-merkezler-tarafindan-kurgulandigini-biliyoruz-1072912949.html
Kurtulmuş: 'İftiralarla bezenmiş haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını biliyoruz'
Kurtulmuş: 'İftiralarla bezenmiş haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını biliyoruz'
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine yönelik haberini kınadı. Kurtulmuş, "Yalan ve iftiralarla... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T12:16+0300
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Reuters haber ajansını kınadı. Kurtulmuş, kınama mesajında, “NATO zirvesi öncesi Türkiye’nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'i kınıyorum. Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tüm algı operasyonlarına karşı aziz milletimiz her zaman doğrunun ve gerçeğin yanında yer almıştır.” ifadelerine yer verdi.
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numan kurtulmuş, reuters, recep tayyip erdoğan, tepki
numan kurtulmuş, reuters, recep tayyip erdoğan, tepki

Kurtulmuş: 'İftiralarla bezenmiş haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını biliyoruz'

12:16 27.06.2023
© AA / TBMMNuman Kurtulmuş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA / TBMM
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine yönelik haberini kınadı. Kurtulmuş, "Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Reuters haber ajansını kınadı.
Kurtulmuş, kınama mesajında, “NATO zirvesi öncesi Türkiye’nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'i kınıyorum. Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tüm algı operasyonlarına karşı aziz milletimiz her zaman doğrunun ve gerçeğin yanında yer almıştır.” ifadelerine yer verdi.
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
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