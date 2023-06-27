https://sputniknews.com.tr/20230627/karsta-ceviz-buyuklugunde-dolu-yagdi-tarim-arazileri-de-zarar-gordu-kanatli-hayvanlar-telef-oldu-1072900397.html

Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Tarım arazileri zarar gördü, kanatlı hayvanlar telef oldu

Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Tarım arazileri zarar gördü, kanatlı hayvanlar telef oldu

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu bazı kanatlı hayvanlar telef olmasına ve tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. Dolu sonrası sağanak yağış da... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T00:43+0300

2023-06-27T00:43+0300

2023-06-27T00:53+0300

türkiye

dolu

kars

tarım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072899877_0:578:1500:1422_1920x0_80_0_0_b1d3281ddf3e2b33e625d96203f7a2ce.jpg

Kars Akyaka'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı kanatlı hayvanlar telef oldu.Yağış nedeniyle ilçede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Şiddetli dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.Kent merkezinde de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

türkiye

kars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolu, kars, tarım