https://sputniknews.com.tr/20230627/karsta-ceviz-buyuklugunde-dolu-yagdi-tarim-arazileri-de-zarar-gordu-kanatli-hayvanlar-telef-oldu-1072900397.html
Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Tarım arazileri zarar gördü, kanatlı hayvanlar telef oldu
Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Tarım arazileri zarar gördü, kanatlı hayvanlar telef oldu
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu bazı kanatlı hayvanlar telef olmasına ve tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. Dolu sonrası sağanak yağış da... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T00:43+0300
2023-06-27T00:43+0300
2023-06-27T00:53+0300
türkiye
dolu
kars
tarım
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Kars Akyaka'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı kanatlı hayvanlar telef oldu.Yağış nedeniyle ilçede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Şiddetli dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.Kent merkezinde de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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dolu, kars, tarım
Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Tarım arazileri zarar gördü, kanatlı hayvanlar telef oldu
00:43 27.06.2023 (güncellendi: 00:53 27.06.2023) Abone ol
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu bazı kanatlı hayvanlar telef olmasına ve tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. Dolu sonrası sağanak yağış da etkisini gösterdi.
Kars Akyaka'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı kanatlı hayvanlar telef oldu.
Yağış nedeniyle ilçede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Şiddetli dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.
Kent merkezinde de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.