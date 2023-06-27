https://sputniknews.com.tr/20230627/karamollaoglu-6li-masa-ittifaki-bitti-1072926775.html

Karamollaoğlu: 6'lı Masa ittifakı bitti

Karamollaoğlu: 6'lı Masa ittifakı bitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 6'lı masa ittifakının bittiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Ancak biz partiler olarak dirsek temasımızı devam... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T16:45+0300

2023-06-27T16:45+0300

2023-06-27T16:45+0300

politika

temel karamollaoğlu

saadet partisi

altılı masa

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KRT'de soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, "Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. " dedi.Altını masada bulunan partilerin birbirleriyle görüşmeye devam edeceklerini belirterek yerel seçimleri işaret etti.Karamollaoğlu, "Çünkü dokuz ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir." ifadelerini kullandı.

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temel karamollaoğlu, saadet partisi, altılı masa