https://sputniknews.com.tr/20230627/karamollaoglu-6li-masa-ittifaki-bitti-1072926775.html
Karamollaoğlu: 6'lı Masa ittifakı bitti
Karamollaoğlu: 6'lı Masa ittifakı bitti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 6'lı masa ittifakının bittiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Ancak biz partiler olarak dirsek temasımızı devam... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T16:45+0300
2023-06-27T16:45+0300
2023-06-27T16:45+0300
politika
temel karamollaoğlu
saadet partisi
altılı masa
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KRT'de soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, "Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. " dedi.Altını masada bulunan partilerin birbirleriyle görüşmeye devam edeceklerini belirterek yerel seçimleri işaret etti.Karamollaoğlu, "Çünkü dokuz ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/deva-partisinde-yeni-gorev-dagilimi-1072926642.html
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temel karamollaoğlu, saadet partisi, altılı masa
temel karamollaoğlu, saadet partisi, altılı masa
Karamollaoğlu: 6'lı Masa ittifakı bitti
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 6'lı masa ittifakının bittiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Ancak biz partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz." dedi.
KRT'de soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, "Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. " dedi.
Altını masada bulunan partilerin birbirleriyle görüşmeye devam edeceklerini belirterek yerel seçimleri işaret etti.
Karamollaoğlu, "Çünkü dokuz ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir." ifadelerini kullandı.