https://sputniknews.com.tr/20230627/kanadadaki-orman-yanginlarinin-dumani-avrupaya-ulasti-1072926863.html

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı Avrupa'ya ulaştı

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı Avrupa'ya ulaştı

Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın Avrupa'nın batı kıyılarına ulaştığı bildirildi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T16:50+0300

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dünya

kanada

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duman

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yangın

orman yangını

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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın Quebec ve Ontario eyaletlerinde, geçen hafta yangınların yoğunlaşmasından sonra duman bulutları, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinden Avrupa kıtasına ulaştı.Duman bulutları, İspanya ve Portekiz'e gelirken, İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Vigo kenti üzerinde beyaz sis şeklinde göründü. Copernicus yetkilileri, dumanın İngiltere, İrlanda ve diğer Batı Avrupa ülkelerine de yayılmasını bekliyor.Copernicus'un sosyal medya hesabından da dumanın uydu görüntüleri paylaşıldı. 26 Haziran'daki görüntüde, Portekiz ve İspanya'nın batısında ince bir sis tabakası bulunuyor.Ayrıca, Avrupa'ya ulaşan dumanın yeryüzünden çok yüksekte olduğu için karada hava kalitesini etkilemeyeceği bildirildi.Kanada'da havaların ısınmasıyla başlayan orman yangınları kayıtlara, 'ülke tarihindeki en büyük yangınlar' olarak geçti. Mayıs başından beri süren yangınların şu ana kadar 160 megatonluk karbon salımına yol açtığı ifade ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230610/kanadadaki-orman-yanginlarinda-45-milyon-hektarlik-alan-kule-dondu-1072264845.html

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