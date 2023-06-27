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Kanada'daki orman yangınlarının dumanı Avrupa'ya ulaştı
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı Avrupa'ya ulaştı
Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın Avrupa'nın batı kıyılarına ulaştığı bildirildi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T16:50+0300
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dünya
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duman
avrupa
yangın
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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın Quebec ve Ontario eyaletlerinde, geçen hafta yangınların yoğunlaşmasından sonra duman bulutları, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinden Avrupa kıtasına ulaştı.Duman bulutları, İspanya ve Portekiz'e gelirken, İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Vigo kenti üzerinde beyaz sis şeklinde göründü. Copernicus yetkilileri, dumanın İngiltere, İrlanda ve diğer Batı Avrupa ülkelerine de yayılmasını bekliyor.Copernicus'un sosyal medya hesabından da dumanın uydu görüntüleri paylaşıldı. 26 Haziran'daki görüntüde, Portekiz ve İspanya'nın batısında ince bir sis tabakası bulunuyor.Ayrıca, Avrupa'ya ulaşan dumanın yeryüzünden çok yüksekte olduğu için karada hava kalitesini etkilemeyeceği bildirildi.Kanada'da havaların ısınmasıyla başlayan orman yangınları kayıtlara, 'ülke tarihindeki en büyük yangınlar' olarak geçti. Mayıs başından beri süren yangınların şu ana kadar 160 megatonluk karbon salımına yol açtığı ifade ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230610/kanadadaki-orman-yanginlarinda-45-milyon-hektarlik-alan-kule-dondu-1072264845.html
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kanada, orman, duman, avrupa, yangın, orman yangını
kanada, orman, duman, avrupa, yangın, orman yangını

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı Avrupa'ya ulaştı

16:50 27.06.2023
© AAKanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın Avrupa'nın batı kıyılarına ulaştığı bildirildi.
Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın Avrupa'nın batı kıyılarına ulaştığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
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Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın Avrupa'nın batı kıyılarına ulaştığı bildirildi.
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın Quebec ve Ontario eyaletlerinde, geçen hafta yangınların yoğunlaşmasından sonra duman bulutları, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinden Avrupa kıtasına ulaştı.
Duman bulutları, İspanya ve Portekiz'e gelirken, İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Vigo kenti üzerinde beyaz sis şeklinde göründü. Copernicus yetkilileri, dumanın İngiltere, İrlanda ve diğer Batı Avrupa ülkelerine de yayılmasını bekliyor.
Copernicus'un sosyal medya hesabından da dumanın uydu görüntüleri paylaşıldı. 26 Haziran'daki görüntüde, Portekiz ve İspanya'nın batısında ince bir sis tabakası bulunuyor.
Ayrıca, Avrupa'ya ulaşan dumanın yeryüzünden çok yüksekte olduğu için karada hava kalitesini etkilemeyeceği bildirildi.
Kanada'da havaların ısınmasıyla başlayan orman yangınları kayıtlara, 'ülke tarihindeki en büyük yangınlar' olarak geçti. Mayıs başından beri süren yangınların şu ana kadar 160 megatonluk karbon salımına yol açtığı ifade ediliyor.
Kanada’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
DÜNYA
Kanada’daki orman yangınlarında 4.5 milyon hektarlık alan küle döndü
10 Haziran , 22:21
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