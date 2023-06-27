https://sputniknews.com.tr/20230627/italyada-kolezyuma-isim-kaziyan-turist-araniyor-1072913009.html

İtalya'da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor

İtalya'da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor

İtalya’da polis, ünlü tarihi yapı Kolezyum'a kendisi ve sevgilisinin ismini kazıyan turistin bulunması için arama başlattı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

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İtalya’da bir turist başkent Roma’nın simge yapılarından Kolezyum’a kendisi ve sevgilisinin ismini anahtarla kazırken yakalandı. Turistin, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan yapının duvarına ‘Ivan + Hayley 23’ yazdığı anlar başka bir turist tarafından kayıt altına alındı.İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, söz konusu olaya ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine turistin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu:Polis, Cuma günü meydana gelen olayla ilgili turistin kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı. Turist suçlu bulunması halinde en az 15 bin euro (yaklaşık 426 bin lira) para cezası ya da 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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