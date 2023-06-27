https://sputniknews.com.tr/20230627/italyada-kolezyuma-isim-kaziyan-turist-araniyor-1072913009.html
İtalya'da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor
İtalya'da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor
İtalya’da polis, ünlü tarihi yapı Kolezyum'a kendisi ve sevgilisinin ismini kazıyan turistin bulunması için arama başlattı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T12:13+0300
2023-06-27T12:13+0300
2023-06-27T12:20+0300
dünya
italya
kolezyum
isim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072912783_0:0:762:429_1920x0_80_0_0_881b5baed9c43daba4bbcc70118b603d.jpg
İtalya’da bir turist başkent Roma’nın simge yapılarından Kolezyum’a kendisi ve sevgilisinin ismini anahtarla kazırken yakalandı. Turistin, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan yapının duvarına ‘Ivan + Hayley 23’ yazdığı anlar başka bir turist tarafından kayıt altına alındı.İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, söz konusu olaya ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine turistin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu:Polis, Cuma günü meydana gelen olayla ilgili turistin kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı. Turist suçlu bulunması halinde en az 15 bin euro (yaklaşık 426 bin lira) para cezası ya da 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072912783_0:0:762:571_1920x0_80_0_0_d3f5ff05708d4c9a376fabc41bd0aa98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
italya, kolezyum, isim
İtalya'da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor
12:13 27.06.2023 (güncellendi: 12:20 27.06.2023) Abone ol
İtalya’da polis, ünlü tarihi yapı Kolezyum'a kendisi ve sevgilisinin ismini kazıyan turistin bulunması için arama başlattı.
İtalya’da bir turist başkent Roma’nın simge yapılarından Kolezyum’a kendisi ve sevgilisinin ismini anahtarla kazırken yakalandı. Turistin, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan yapının duvarına ‘Ivan + Hayley 23’ yazdığı anlar başka bir turist tarafından kayıt altına alındı.
İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, söz konusu olaya ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine turistin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu:
"Bir turistin nişanlısının adını kazımak için dünyanın en ünlü yerlerinden biri olan Kolezyum gibi tarihi bir mirasa zarar vermesinin çok ciddi, yakışıksız ve büyük bir kabalık olduğunu düşünüyorum. Bu eylemi gerçekleştirenlerin tespit edilip cezalandırılmasını umuyorum.”
Polis, Cuma günü meydana gelen olayla ilgili turistin kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı. Turist suçlu bulunması halinde en az 15 bin euro (yaklaşık 426 bin lira) para cezası ya da 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.