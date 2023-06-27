https://sputniknews.com.tr/20230627/istanbul-havalimaninda-93-kilo-insan-saci-ele-gecirildi-1072919008.html
İstanbul Havalimanı'nda 93 kilo insan saçı ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda 93 kilo insan saçı ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 93 kilogram gerçek insan saçı yakalandı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T14:34+0300
2023-06-27T14:34+0300
2023-06-27T15:00+0300
türkiye
istanbul havalimanı
saç
satış
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda Etiyopya’dan geldiği belirlenen bir yolcu risk analizi kapsamında şüpheli görülerek eşya aramasına tabi tutuldu. Şahıs, ekiplerin takibinden habersiz gümrük noktasını geçip Türkiye’ye girmek üzereyken x-ray taramasına yönlendirildi. Tarama görüntülerinde yolcunun valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler şahsın nezaretinde arama alanına alındı. Burada yapılan detaylı aramada valizlerden çok sayıda insan saçı çıktı.Yapılan incelemelerde saçların doğal olduğu belirlenirken ele geçirilen 93 kilogram saçın 1 milyon 340 bin lira değerinde olduğu anlaşıldı.Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220622/ankarada-kuaforden-saci-olmayan-kiz-cocuklarina-ucretsiz-peruk-1057754679.html
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istanbul havalimanı, saç, satış
istanbul havalimanı, saç, satış
İstanbul Havalimanı'nda 93 kilo insan saçı ele geçirildi
14:34 27.06.2023 (güncellendi: 15:00 27.06.2023) Abone ol
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 93 kilogram gerçek insan saçı yakalandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda Etiyopya’dan geldiği belirlenen bir yolcu risk analizi kapsamında şüpheli görülerek eşya aramasına tabi tutuldu.
Şahıs, ekiplerin takibinden habersiz gümrük noktasını geçip Türkiye’ye girmek üzereyken x-ray taramasına yönlendirildi. Tarama görüntülerinde yolcunun valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler şahsın nezaretinde arama alanına alındı. Burada yapılan detaylı aramada valizlerden çok sayıda insan saçı çıktı.
Yapılan incelemelerde saçların doğal olduğu belirlenirken ele geçirilen 93 kilogram saçın 1 milyon 340 bin lira değerinde olduğu anlaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.