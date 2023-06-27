https://sputniknews.com.tr/20230627/israilin-moskova-gecici-maslahatguzari-krausz-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1072933382.html

İsrail'in Moskova Geçici Maslahatgüzarı Krausz, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsrail'in Moskova Geçici Maslahatgüzarı Krausz, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'nin açıklamaları nedeniyle İsrail'in Moskova Geçici Maslahatgüzarı Ronen Krausz'un kuruma... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T19:48+0300

2023-06-27T19:48+0300

2023-06-27T19:48+0300

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israil

rusya

maslahatgüzar

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27 Haziran'da İsrail'in Moskova Geçici Maslahatgüzarı Ronen Krausz, sohbet için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. İsrailli temsilcinin dikkati, İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'nin kamuoyuna yaptığı açıklamalara çekildi" ifadelerini kullandı.Rusya ve İsrail'in tarihin yeniden yazılması ve Nazizm'in kahramanlaştırılması ile mücadelede ortak çabalar sarf ettiğinin Brodsky'e anımsatıldığını kaydeden Rus Dışişleri, bu yöndeki çalışmaların sürmesinin önemini vurguladıklarını bildirdi.Brodsky, İsrail merkezli ITON-TV'ye verdiği demeçte, Ukraynalıların Bandera, Şuheviç ve Melnik gibi Nazi işbirlikçilerini kahramanlaştırmasına hak vermiş ve Ukraynalıların birçoğunun kendi kahramanlarını aradığını söylemişti.

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israil, rusya, maslahatgüzar, rusya dışişleri bakanlığı