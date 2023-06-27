https://sputniknews.com.tr/20230627/israilin-moskova-gecici-maslahatguzari-krausz-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1072933382.html
İsrail'in Moskova Geçici Maslahatgüzarı Krausz, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsrail'in Moskova Geçici Maslahatgüzarı Krausz, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'nin açıklamaları nedeniyle İsrail'in Moskova Geçici Maslahatgüzarı Ronen Krausz'un kuruma... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T19:48+0300
2023-06-27T19:48+0300
2023-06-27T19:48+0300
dünya
israil
rusya
maslahatgüzar
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27 Haziran'da İsrail'in Moskova Geçici Maslahatgüzarı Ronen Krausz, sohbet için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. İsrailli temsilcinin dikkati, İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'nin kamuoyuna yaptığı açıklamalara çekildi" ifadelerini kullandı.Rusya ve İsrail'in tarihin yeniden yazılması ve Nazizm'in kahramanlaştırılması ile mücadelede ortak çabalar sarf ettiğinin Brodsky'e anımsatıldığını kaydeden Rus Dışişleri, bu yöndeki çalışmaların sürmesinin önemini vurguladıklarını bildirdi.Brodsky, İsrail merkezli ITON-TV'ye verdiği demeçte, Ukraynalıların Bandera, Şuheviç ve Melnik gibi Nazi işbirlikçilerini kahramanlaştırmasına hak vermiş ve Ukraynalıların birçoğunun kendi kahramanlarını aradığını söylemişti.
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israil, rusya, maslahatgüzar, rusya dışişleri bakanlığı
israil, rusya, maslahatgüzar, rusya dışişleri bakanlığı
İsrail'in Moskova Geçici Maslahatgüzarı Krausz, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'nin açıklamaları nedeniyle İsrail'in Moskova Geçici Maslahatgüzarı Ronen Krausz'un kuruma davet edildiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27 Haziran'da İsrail'in Moskova Geçici Maslahatgüzarı Ronen Krausz, sohbet için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. İsrailli temsilcinin dikkati, İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'nin kamuoyuna yaptığı açıklamalara çekildi" ifadelerini kullandı.
Rusya ve İsrail'in tarihin yeniden yazılması ve Nazizm'in kahramanlaştırılması ile mücadelede ortak çabalar sarf ettiğinin Brodsky'e anımsatıldığını kaydeden Rus Dışişleri, bu yöndeki çalışmaların sürmesinin önemini vurguladıklarını bildirdi.
Brodsky, İsrail merkezli ITON-TV'ye verdiği demeçte, Ukraynalıların Bandera, Şuheviç ve Melnik gibi Nazi işbirlikçilerini kahramanlaştırmasına hak vermiş ve Ukraynalıların birçoğunun kendi kahramanlarını aradığını söylemişti.