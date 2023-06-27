https://sputniknews.com.tr/20230627/israil-ordusu-bati-seriada-2-filistinliyi-yaraladi-biri-gazeteci-6-kisiyi-gozaltina-aldi-1072912273.html
İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, biri gazeteci 6 kişiyi gözaltına aldı
İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, biri gazeteci 6 kişiyi gözaltına aldı
İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, biri gazeteci 6 kişiyi gözaltına aldı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T12:06+0300
2023-06-27T12:06+0300
2023-06-27T12:06+0300
dünya
israil
filistin
israil-filistin sorunu
baskın
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104231/62/1042316226_0:108:3079:1840_1920x0_80_0_0_84977f3907f3a242a67cd5bc62127dfc.jpg
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı birkaç köye baskınlar düzenledi.İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'taki olaylarda biri gerçek mermiyle olmak üzere 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, Kızılay ekiplerinin ilk müdahaleden sonra yaralı Filistinlileri Nablus’taki Rafidiya Devlet Hastanesine kaldırdığı kaydedildi.Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail'in Nablus'taki baskınlarda biri gazeteci, 6 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı. Gazeteci Muhammed Enver Muna'nın daha önce de birkaç kez gözaltına alındığı hatırlatıldı.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104231/62/1042316226_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd012512fea3dd64b63b394104361629.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, filistin, israil-filistin sorunu, baskın, saldırı
israil, filistin, israil-filistin sorunu, baskın, saldırı
İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, biri gazeteci 6 kişiyi gözaltına aldı
Abone ol
İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, biri gazeteci 6 kişiyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı birkaç köye baskınlar düzenledi.
İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'taki olaylarda biri gerçek mermiyle olmak üzere 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, Kızılay ekiplerinin ilk müdahaleden sonra yaralı Filistinlileri Nablus’taki Rafidiya Devlet Hastanesine kaldırdığı kaydedildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail'in Nablus'taki baskınlarda biri gazeteci, 6 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı. Gazeteci Muhammed Enver Muna'nın daha önce de birkaç kez gözaltına alındığı hatırlatıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.