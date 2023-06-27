https://sputniknews.com.tr/20230627/israil-ordusu-bati-seriada-2-filistinliyi-yaraladi-biri-gazeteci-6-kisiyi-gozaltina-aldi-1072912273.html

İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, biri gazeteci 6 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, biri gazeteci 6 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, biri gazeteci 6 kişiyi gözaltına aldı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T12:06+0300

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı birkaç köye baskınlar düzenledi.İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'taki olaylarda biri gerçek mermiyle olmak üzere 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, Kızılay ekiplerinin ilk müdahaleden sonra yaralı Filistinlileri Nablus’taki Rafidiya Devlet Hastanesine kaldırdığı kaydedildi.Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail'in Nablus'taki baskınlarda biri gazeteci, 6 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı. Gazeteci Muhammed Enver Muna'nın daha önce de birkaç kez gözaltına alındığı hatırlatıldı.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.

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